AFAD talimatı Siyonistleri panikletti: Ankara Gazze’ye giriyor! ‘Başkan Erdoğan İsrail’i yok sayıyor

İsrailli gazete, Türkiye'den Gazze'ye gidecek AFAD ekiplerinin görev gücünün bir parçası olup olmadığı konusunda net bir bilginin olmadığını, ancak bunun Gazze'nin yeniden inşasına yönelik planın en hassas ve karmaşık unsurlarından biri olduğunu belirtti.