Giriş Tarihi: 16.10.2025 10:07
AFAD talimatı Siyonistleri panikletti: Ankara Gazze’ye giriyor! ‘Başkan Erdoğan İsrail’i yok sayıyor
Gazze'de varılan ateşkesin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AFAD, uzman bir ekibi Gazze'ye insani yardıma destek amaçlı gönderme kararı aldı. Ekiplerin hazırlıkları sürerken, İsrail'i şimdiden korku sardı. Maariv gazetesi, Tel Aviv yönetiminin tüm itirazlarına rağmen Ankara'nın İsrail'i görmezden gelerek sahada kendi gerçekliğini oluşturduğunu yazdı.