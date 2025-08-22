Giriş Tarihi: 22.08.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025
09:27
Alaska zirvesinin perde arkası: Putin’in barış şartları ortaya çıktı! Çözümün adresi İstanbul
Geçtiğimiz hafta Alaska, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında kritik bir zirveye şahit olmuştu. İki lider burada Ukrayna savaşının sonlandırılması için bir araya gelmişti ancak toplantıda konuşulanlar hakkında bir ayrıntı vermemişlerdi. Reuters haber ajansı, özel haberinde görüşmenin arka planını gözler önüne serdi. Buna göre, Moskova barış için bazı taleplerinden taviz verdi ve yeni bir teklif sundu.