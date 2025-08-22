Alaska zirvesinin perde arkası: Putin’in barış şartları ortaya çıktı! Çözümün adresi İstanbul

Kaynakların söylediğine göre, Putin, Haziran 2024'teki taleplerine kıyasla bazı toprak taleplerinde taviz verdi. O dönemde Moskova, Ukrayna'dan kendi parçası saydığı dört bölgenin (Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk – yani Donbas – ile güneydeki Herson ve Zaporijya) tamamını vermesini talep etmişti.

Kiev bu şartları teslimiyet olarak gördüğü için reddetmişti.