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'da alarmı! 1 milyon kişi tahliye ediliyor

Giriş Tarihi: 11.09.2018 17:10 Güncelleme Tarihi: 11.09.2018 17:27
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'da alarmı! 1 milyon kişi tahliye ediliyor
Amerika'da Florence alarmı! 1 milyon kişi tahliye ediliyor
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'da alarmı! 1 milyon kişi tahliye ediliyor
Amerika'da Florence alarmı! 1 milyon kişi tahliye ediliyor

Birleşik Devletleri'nin doğu sahilleri kasırgası tehdidiyle karşı karşıya.

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'da alarmı! 1 milyon kişi tahliye ediliyor
Amerika'da Florence alarmı! 1 milyon kişi tahliye ediliyor

Ortalama 220 kilometre hıza çıkan kasırga tehlike anlamında 5. kategoriye yaklaştı. kasırgası pazartesi günü sabahı 2. seviyedeydi.

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'da alarmı! 1 milyon kişi tahliye ediliyor
Amerika'da Florence alarmı! 1 milyon kişi tahliye ediliyor

kasırgasının ABD tarihinin en tehlikeli ve en büyük kasırgası olacağı düşünülüyor.

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'da alarmı! 1 milyon kişi tahliye ediliyor
Amerika'da Florence alarmı! 1 milyon kişi tahliye ediliyor

Uzmanların tahminleri tutarsa , 1989'da Kuzey Carolina'yı vuran Hugo Kasırgası'ndan beri bölgeden geçen en güçlü kasırga olacak. Hugo kasırgası arkasında 7 milyar dolarlık hasar bırakmış, 49 kişinin de ölümüne yol açmıştı.

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'da alarmı! 1 milyon kişi tahliye ediliyor
Amerika'da Florence alarmı! 1 milyon kişi tahliye ediliyor

Kasırganın Perşembe akşamı ABD sahiline ulaşması ve en az bir gün boyunca aynı bölgede kalması bekleniyor.

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'da alarmı! 1 milyon kişi tahliye ediliyor
Amerika'da Florence alarmı! 1 milyon kişi tahliye ediliyor

1 MİLYON İNSANA TAHLİYE

Kuzey ve Güney Carolina'da yaşayan 1 milyonu aşkın insan için tahliye kararı verildi.

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