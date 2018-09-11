Amerika'da Florence alarmı! 1 milyon kişi tahliye ediliyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu sahilleri Florence kasırgası tehdidiyle karşı karşıya. Ortalama 220 kilometre hıza çıkan kasırga tehlike anlamında 5. kategoriye yaklaştı. Florence kasırgası pazartesi günü sabahı 2. seviyedeydi. Florence kasırgasının ABD tarihinin en tehlikeli ve en büyük kasırgası olacağı düşünülüyor. Uzmanların tahminleri tutarsa Florence, 1989'da Kuzey Carolina'yı vuran Hugo Kasırgası'ndan beri bölgeden geçen en güçlü kasırga olacak. Hugo kasırgası arkasında 7 milyar dolarlık hasar bırakmış, 49 kişinin de ölümüne yol açmıştı. Kasırganın Perşembe akşamı ABD sahiline ulaşması ve en az bir gün boyunca aynı bölgede kalması bekleniyor. 1 MİLYON İNSANA TAHLİYE Kuzey ve Güney Carolina'da yaşayan 1 milyonu aşkın insan için tahliye kararı verildi.