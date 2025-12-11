Giriş Tarihi: 11.12.2025 12:19
Ankara’dan Tel Aviv’i panikleten bir hamle daha: Türkiye Güney Amerika’daki İsrail nüfuzunu kırıyor
Türkiye'nin Latin Amerika'daki savunma sanayii hamleleri Tel Aviv'i tedirgin etti. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini "İsrail'in nüfuzunu kıran bir hamle" olarak tanımlarken, Gazze'deki katliam nedeniyle Tel Aviv yönetimine yönelik tepkilerin arttığını ve birçok ülkenin Türkiye ile ortak üretim ve teknoloji iş birliğine yöneldiğini yazdı.