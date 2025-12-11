Ankara’dan Tel Aviv’i panikleten bir hamle daha: Türkiye Güney Amerika’daki İsrail nüfuzunu kırıyor

"TEL AVİV'İN YERİNİ ANKARA DOLDURUYOR"

Habere göre, on yıllar boyunca İsrail, Latin Amerika'nın Orta Doğu'daki başlıca güvenlik ortağı olarak hizmet etti ve stratejik derinlik ile benzersiz bir dayanıklılık taşıyan ilişkiler geliştirdi. Ancak İsrailli gazete, artık bu mimarinin dikkate değer bir dönüşüm geçirdiğini belirtti.