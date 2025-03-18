Giriş Tarihi: 18.03.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
11:46
Anlaşmayı bozmak için adım adım ilerleyen İsrail duyurdu: Sırada kara operasyonu var!
Son dakika haberleri: Siyonist İsrail ordusu, ateşkesin gölgesinde Gazze'ye yeni bir saldırı dalgası başlattı. Ateşkesi bozarak, ABD'nin de desteğiyle 55 saat boyunca amansız saldırılarda bulunan İsrail, 340'ı aşkın Filistinli sivili katletti. Saldırılar için bir kez daha Hamas'ı bahane eden İsrail'in bu saldırıya adım adım nasıl hazırlandığı ortaya çıktı.