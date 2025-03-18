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Giriş Tarihi: 18.03.2025 11:43 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:46

Anlaşmayı bozmak için adım adım ilerleyen İsrail duyurdu: Sırada kara operasyonu var!

Son dakika haberleri: Siyonist İsrail ordusu, ateşkesin gölgesinde Gazze'ye yeni bir saldırı dalgası başlattı. Ateşkesi bozarak, ABD'nin de desteğiyle 55 saat boyunca amansız saldırılarda bulunan İsrail, 340'ı aşkın Filistinli sivili katletti. Saldırılar için bir kez daha Hamas'ı bahane eden İsrail'in bu saldırıya adım adım nasıl hazırlandığı ortaya çıktı.

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Anlaşmayı bozmak için adım adım ilerleyen İsrail duyurdu: Sırada kara operasyonu var!

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne son 5 saat boyunca düzenlediği saldırılarda ölenlerin ve kaybolanların sayısı 340'ı geçti. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki ateşkes anlaşmasını hiçe sayarak, uluslararası ve insani tüm anlaşmaları ihlal ederek sivillere yönelik soykırımı sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 5 saat boyunca düzenlediği saldırılarda ölenlerin ve kaybolanların sayısının 322'yi aştığı ve onlarca yaralının olduğu kaydedildi.

Anlaşmayı bozmak için adım adım ilerleyen İsrail duyurdu: Sırada kara operasyonu var!

Ölen ve yaralananların bir kısmı hastanelere ulaştırılırken, büyük bir kısmının bölgedeki kötü insani şartlar ve tüm kentlerdeki akaryakıt sıkıntısının ulaşımı felç etmesi nedeniyle henüz hastanelere nakledilemediği, ölenlerin ve kayıpların çoğunun kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu ifade edildi.

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Anlaşmayı bozmak için adım adım ilerleyen İsrail duyurdu: Sırada kara operasyonu var!

ATEŞKES BOZULDU

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurmuştu. İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edilmişti. Ateşkesi bozan İsrail'in Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceği aktarılmıştı.

Anlaşmayı bozmak için adım adım ilerleyen İsrail duyurdu: Sırada kara operasyonu var!

REHİNELERİ "FEDA" ETTİLER

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, hükümeti esirlerden vazgeçmekle suçladı ve "şaşkın, kızgın ve korku içinde olduklarını" açıkladı. Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerinin bir araya geldiği forum tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Netanyahu hükümetinin esirlerden vazgeçtiği" belirtildi.

Anlaşmayı bozmak için adım adım ilerleyen İsrail duyurdu: Sırada kara operasyonu var!

Esir yakınlarının, Netanyahu hükümetinin ateşkesi bozarak "kurtarılabilecek 59 esirin canı pahasına" saldırıları yeniden başlatması karşısında "şaşkın, kızgın ve korku içinde" oldukları vurgulandı. Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İsrail hükümeti, esirleri getirmek için anlaşmanın sonraki aşamalarını uygulamayı ve savaşın bittiğini duyurmayı reddetti. Hükümetin 'Gazze'deki esirleri getirmek amacıyla savaşa yeniden başladıklarını' açıklaması tam bir aldatmaca. Askeri baskı, esirleri ve askerleri riske atıyor."