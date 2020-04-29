Antarktika'daki keşif kan dondurdu! Kimse daha önce fark etmedi!

Google'ın Haritalar servisi oldukça yararlı. Teknolojinin son nimetlerinden biri. Google, harita servisini de geliştirmeye ve daha iyi hale getirmeye devam ediyor. Diğer yandan doğaüstü olay araştırmacıları ve UFO avcıları da, Google Haritalar'da kanıtlar arıyor. Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring, Google Haritalar'da Güney Kutbu'ndaki bir adada düşmüş UFO bulduğunu açıkladı.