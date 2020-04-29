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Antarktika'daki keşif kan dondurdu! Kimse daha önce fark etmedi!

'da şimdiye kadar sayısız ilginç şeyler keşfedildi. Mesela yıllardır kayıp olan bir kişinin arabası gölün içinde bulundu. Çölün ortasına inşa edilmiş açık hava sineması ortaya çıktı. Böylesi daha birçok dikkat çekici örnek var. Komplo teorisyenleri ve UFO avcıları da, uzaylılara, doğaüstü olaylara veya başka ilginç olaylar hakkında kanıtlar bulmak için Google Haritalar'ı kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde 'nda gizlenmiş Nazi üssü veya uzaylılara ait üs arayan komplo teorisyeni, Güney Kutbu'ndaki adalardan birine düşmüş bir gemisi buldu. Uzay gemisine ait uydu fotoğraflarını da kanıt olarak paylaştı. Sosyal medyada ilginç bir tartışmaya neden oldu.

Giriş Tarihi: 29.04.2020 16:46 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 17:03
Antarktika'daki keşif kan dondurdu! Kimse daha önce fark etmedi!

Google'ın Haritalar servisi oldukça yararlı. Teknolojinin son nimetlerinden biri. Google, harita servisini de geliştirmeye ve daha iyi hale getirmeye devam ediyor. Diğer yandan doğaüstü olay araştırmacıları ve UFO avcıları da, 'da kanıtlar arıyor. Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring, Google Haritalar'da 'ndaki bir adada düşmüş UFO bulduğunu açıkladı.

Antarktika'daki keşif kan dondurdu! Kimse daha önce fark etmedi!

Waring yaptığı açıklamada, 'da Nazilerden kalma veya uzaylılara ait bir üs ararken, düşmüş bir UFO keşfettiğini belirtti.

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Antarktika'daki keşif kan dondurdu! Kimse daha önce fark etmedi!

Uzaylı avcısı Waring'e göre bu gemi 118 metre boyutunda ve uzun zaman önce adaya düşmüş. Waring, geminin tasarım olarak büyük ön ve arka kısımdan oluştuğunu, orta kısmının ise ince tasarımda olduğunu söyledi.

Antarktika'daki keşif kan dondurdu! Kimse daha önce fark etmedi!

Bununla birlikte gemisinin kanatlarının katlanmış olduğuna da dikkat çekti. Bu kanat yapısının da uzay gemisinin tasarımından kaynaklandığını sözlerine ekledi.

Antarktika'daki keşif kan dondurdu! Kimse daha önce fark etmedi!

Waring, geminin içinde yüzlerce uzaylı ölüsü olabileceğini belirterek, "UFO, 118 metrelik boyuta sahip. 76 metrelik 747'ler 416 yolcu taşıyabiliyor. Buradan yola çıkarsak, gemisinde de yüzlerce uzaylı olabilir" dedi.

Antarktika'daki keşif kan dondurdu! Kimse daha önce fark etmedi!

Scott C. Waring'in iddia ettiği düşmüş gemisine ise 'da 61°28'6.31"S 55°33'28.87"W kordinatlarından ulaşılabilir.

Antarktika'daki keşif kan dondurdu! Kimse daha önce fark etmedi!
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