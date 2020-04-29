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Antarktika'daki keşif kan dondurdu! Kimse daha önce fark etmedi!
Google Haritalar'da şimdiye kadar sayısız ilginç şeyler keşfedildi. Mesela yıllardır kayıp olan bir kişinin arabası gölün içinde bulundu. Çölün ortasına inşa edilmiş açık hava sineması ortaya çıktı. Böylesi daha birçok dikkat çekici örnek var. Komplo teorisyenleri ve UFO avcıları da, uzaylılara, doğaüstü olaylara veya başka ilginç olaylar hakkında kanıtlar bulmak için Google Haritalar'ı kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde Güney Kutbu'nda gizlenmiş Nazi üssü veya uzaylılara ait üs arayan komplo teorisyeni, Güney Kutbu'ndaki adalardan birine düşmüş bir uzay gemisi buldu. Uzay gemisine ait uydu fotoğraflarını da kanıt olarak paylaştı. Sosyal medyada ilginç bir tartışmaya neden oldu.
Giriş Tarihi: 29.04.2020
16:46
Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
17:03
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