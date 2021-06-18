Giriş Tarihi: 18.06.2021 13:31 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 13:35

Araç sahipleri dikkat! Eğer arabanızın farı o hale gelirse...

Araçlara düzenli olarak bakım yaptırmak gerekiyor. Ufak bir parçanın arızalı olması, tam kapasite çalışmaması kötü sonuçlara neden olabiliyor. Bir aracın en önemli parçalarından biri de farlarıdır. Fakat farlar zamanla solabiliyor ve bu solgunluk ışığın gücünü de düşürüyor. Solmuş farları eski haline getirmek için pratik bir yol var. Bu yöntemle solmuş farların üstesinden gelebilirsiniz. Solmuş, sararmış farlar nasıl temizlenir? İşte o yöntem...