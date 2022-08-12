Giriş Tarihi: 12.08.2022 16:56
Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
16:56
Ateş çemberinde tansiyon yükseliyor: Tayvan Adası dört bir yandan çevrelendi! Füze sistemleri kilitlendi...
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrası Çin Tayvan hattında sular durulmuyor. Tayvan'dan gelen son açıklamada, Çin'e ait 24 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğü bildirildi. Açıklamada, hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve füze sistemleriyle izlendiği belirtildi.