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Giriş Tarihi: 12.08.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 16:56

Ateş çemberinde tansiyon yükseliyor: Tayvan Adası dört bir yandan çevrelendi! Füze sistemleri kilitlendi...

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrası Çin Tayvan hattında sular durulmuyor. Tayvan'dan gelen son açıklamada, Çin'e ait 24 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğü bildirildi. Açıklamada, hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve füze sistemleriyle izlendiği belirtildi.

AA
Ateş çemberinde tansiyon yükseliyor: Tayvan Adası dört bir yandan çevrelendi! Füze sistemleri kilitlendi...

ABD Temsilciler Mclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyareti sonrası Çin Tayvan hattında gerilim tırmanıyor.

Ateş çemberinde tansiyon yükseliyor: Tayvan Adası dört bir yandan çevrelendi! Füze sistemleri kilitlendi...

24 SAVAŞ UÇAĞI 6 SAVAŞ GEMİSİ

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait 24 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.

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Ateş çemberinde tansiyon yükseliyor: Tayvan Adası dört bir yandan çevrelendi! Füze sistemleri kilitlendi...

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saatle 17.00 (TSİ 10.00) itibarıyla Ada çevresinde görülen uçaklardan 10'unun Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna uçtuğu belirtildi.

Ateş çemberinde tansiyon yükseliyor: Tayvan Adası dört bir yandan çevrelendi! Füze sistemleri kilitlendi...

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Açıklamada, hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve füze sistemleriyle izlendiği belirtildi.

Ateş çemberinde tansiyon yükseliyor: Tayvan Adası dört bir yandan çevrelendi! Füze sistemleri kilitlendi...

FİİLİ ABLUKA

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2 ve 3 Ağustos'ta Tayvan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar yapmıştı. 6 bölgede yürütülen tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştu.

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