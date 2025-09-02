Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Atina’dan Doğu Akdeniz’de küstah provokasyon: Skandal planla Türkiye’yi hedef aldılar! ‘Yunan ordusu askeri hazırlık içinde’
Giriş Tarihi: 02.09.2025 10:15 Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 10:37

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de gerilim yeniden tırmandıran bir hamleye imza attı. İsrail'i, Avrupa'ya bağlayan "Great Sea Interconnector" projesini yeniden başlatma planı yapan Atina hükümeti, Türkiye'ye karşı provokatif adımlarda bulundu. Kathimerini gazetesine konuşan Yunan askeri kaynakları, küstah bir dille "Her türlü senaryoya hazırız" diyerek Ankara'yı hedef alan saldırgan bir tutumu gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz aylarda İsrail merkezli Kanal 12 (N12) haber kuruluşu, "Doğu Akdeniz'de Türk fırtınası" başlıklı haberinde, Yunanistan'ın "Great Sea Interconnector" projesinin Türkiye'nin diplomatik baskısı nedeniyle ikinci kez ertelendiğini yazmıştı.

TÜRKİYE'NİN ETKİSİYLE PROJE ÇIKMAZA GİRMİŞTİ

Habere göre, İsrail'i, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üzerinden Avrupa'ya bağlayan bu proje, Yunanistan ile Türkiye arasında tırmanan güvenlik gerilimi nedeniyle çıkmaza girmişti. İsrailli ve Yunan yetkililer, projenin Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilim nedeniyle durma noktasına geldiğini teyit etmişti.

ATİNA DOĞU AKDENİZ'DE TANSİYONU YÜKSELTİYOR

Ancak Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, Atina hükümetinin bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen yeni bir provokasyonla projeyi faaliyete geçirmek için yeniden harekete geçtiğini bildirdi.

YUNAN ORDUSUNDAN ALÇAK PROVOKASYON

Gazete, "Türkiye'den gelebilecek tepkilere karşı Yunan ordusunun askeri hazırlık içinde olduğunu" bildirdi.

Kathimerini, Atina'nın küstah provokasyonunu "Yunanistan'ın askeri liderliği, geçen yıl çalışmaların geçici olarak durmasına neden olan gerginliklerin ardından, bu sonbaharda yeniden başlayacak olan Yunanistan-GKRY elektrik hattı projesini korumak için kapsamlı operasyonel planlar hazırlıyor." ifadeleriyle aktardı.

ATİNA SALDIRGAN BİR TUTUM İÇERİSİNDE

Yunan askeri kaynaklarının ifadeleri Atina'nın saldırgan niyetini açıkça ortaya koydu: "Deniz yüzeyinde ve altında önemli sayıda birliğin konuşlandırılması dahil olmak üzere her türlü ihtimale yönelik planlar geliştirildi. Yunan Silahlı Kuvvetleri, her senaryoya yanıt vermeye ve kendisine verilen her operasyonel görevi zaman ve mekan fark etmeksizin üstlenmeye hazır."

Kathimerini gazetesine göre, Yunan Donanması, GKRY'nin doğusundan Libya'ya kadar gözetim yapıyor ve hava gözetimi de Heron tipi insansız hava araçlarıyla sürdürülüyor. Bu sonbaharda çalışmalara yeniden başlaması beklenen araştırma gemisinin Yunan savaş gemilerinin gözetiminde askeri refakat ile hareket edeceği iddia edildi.

Gazete, Atina'nın bölgede gerilimi tırmandıran eylemlerinden de bahsederek, "Yunanistan bölgede kalıcı olarak dört yüzey birliği bulunduruyor: Lübnan açıklarında BM'nin UNIFIL gücüyle görev yapan bir fırkateyn, Girit'in güneyinde bir fırkateyn ve destek gemisi, Bingazi açıklarında Avrupa'nın Irini Operasyonu kapsamında bir fırkateyn. Bunun yanı sıra doğu Ege'de füze botları ve hücumbotlar konuşlandırılmış durumda." ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE TEHDİT

Son olarak gazete, Türkiye'ye üstü kapalı tehditte bulunarak, Atina'nın çeşitli askeri senaryolara hazırlandığını belirtti. Böylece Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki provokatif niyeti bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu.