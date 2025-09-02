Giriş Tarihi: 02.09.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 10:37
Atina’dan Doğu Akdeniz’de küstah provokasyon: Skandal planla Türkiye’yi hedef aldılar! ‘Yunan ordusu askeri hazırlık içinde’
Yunanistan, Doğu Akdeniz'de gerilim yeniden tırmandıran bir hamleye imza attı. İsrail'i, Avrupa'ya bağlayan "Great Sea Interconnector" projesini yeniden başlatma planı yapan Atina hükümeti, Türkiye'ye karşı provokatif adımlarda bulundu. Kathimerini gazetesine konuşan Yunan askeri kaynakları, küstah bir dille "Her türlü senaryoya hazırız" diyerek Ankara'yı hedef alan saldırgan bir tutumu gözler önüne serdi.