HaberlerGaleriBebek katili İsrail füzeyle vurdu! Hamile kadını 4 çocuğu ile katlettiler
Giriş Tarihi: 14.05.2021 16:20Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 16:52
Bebek katili İsrail füzeyle vurdu! Hamile kadını 4 çocuğu ile katlettiler
Bebek katili İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail dün gece savaş uçakları, top ve tanklarla eş zamanlı olarak Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinde yaşayan Tanani ailesinin tüm fertleri, anne karnındaki bebek dahil İsrail tarafından katledildi.