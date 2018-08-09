Bermuda Şeytan Üçgeni'nde dünya dışı nesne! (Dünyayı ayağa kaldırdı!)

'5000 yıldan daha eski'

Miklos'un, DailyMail.com'a verdiği demeçte, 'Denizdeki bu batık nesne, gördüğüm hiçbir şeye benzemeyen bir oluşumdu. Ekipteki jeofizikçiler, bu yapının üzerindeki mercanın 5000 yıldan daha eski olduğunu söylüyor.' diye konuştu.