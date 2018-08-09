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'nde dünya dışı nesne! (Dünyayı ayağa kaldırdı!)

İki sezon boyu Discovery Channel'da çeşitli keşif programları yayınlanan hazine avcısı Darrell Miklos'un ekibi, dünyayı ayağa kaldıracak bir keşfe imza attılar.

Giriş Tarihi: 09.08.2018 22:05 Güncelleme Tarihi: 09.08.2018 22:10
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'nde dünya dışı nesne! (Dünyayı ayağa kaldırdı!)
Bermuda Şeytan Üçgeni'nde dünya dışı nesne! (Dünyayı ayağa kaldırdı!)
İki sezon boyu Discovery Channel'da çeşitli programları yayınlanan hazine avcısı Darrell Miklos'un ekibi, yaptıkları bir keşifte dünyayı şok edeceğine inandığı bir şeyle karşılaştı.
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'nde dünya dışı nesne! (Dünyayı ayağa kaldırdı!)
Bermuda Şeytan Üçgeni'nde dünya dışı nesne! (Dünyayı ayağa kaldırdı!)
Discovery Channel kanalının hazine avcısı, 'nin altındaki eski gemi enkazlarını keşfederken, dünya dışı bir uzay gemisinin kalıntısını bulduğunu iddia etti.
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'nde dünya dışı nesne! (Dünyayı ayağa kaldırdı!)
Bermuda Şeytan Üçgeni'nde dünya dışı nesne! (Dünyayı ayağa kaldırdı!)
Kaşif Miklos, Karayipler'deki batık eserleri bulmak için ünlü NASA astronotu Gordon Cooper tarafından hazırlanan gizli haritaları kullanıyor.
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'nde dünya dışı nesne! (Dünyayı ayağa kaldırdı!)
Bermuda Şeytan Üçgeni'nde dünya dışı nesne! (Dünyayı ayağa kaldırdı!)
Ünlü kaşif Bahamalar yakınlarındaki açıklanmayan bir yerde dalış yaptı, yüzlerce yıl önce dünyaya yapılan bir dünya dışı ziyaretin ilk kanıtı olduğuna inandığını bir nesne buldu.
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'nde dünya dışı nesne! (Dünyayı ayağa kaldırdı!)
Bermuda Şeytan Üçgeni'nde dünya dışı nesne! (Dünyayı ayağa kaldırdı!)
Eski bir gemi enkazı olabileceğini düşündüğü şeyin, büyük bir tanımlanamayan nesne olduğu ortaya çıktı.
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'nde dünya dışı nesne! (Dünyayı ayağa kaldırdı!)
Bermuda Şeytan Üçgeni'nde dünya dışı nesne! (Dünyayı ayağa kaldırdı!)

'5000 yıldan daha eski'

Miklos'un, DailyMail.com'a verdiği demeçte, 'Denizdeki bu batık nesne, gördüğüm hiçbir şeye benzemeyen bir oluşumdu. Ekipteki jeofizikçiler, bu yapının üzerindeki mercanın 5000 yıldan daha eski olduğunu söylüyor.' diye konuştu.

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'nde dünya dışı nesne! (Dünyayı ayağa kaldırdı!)
Bermuda Şeytan Üçgeni'nde dünya dışı nesne! (Dünyayı ayağa kaldırdı!)

Hürriyet'in haberine göre bilim adamlarının şaşkın olduğu diğer bir detay ise konumdaki şiddetli akımlar nedeniyle mercanın büyümesi neredeyse imkansız fakat büyümüş durumda.

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