Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Beyaz Saray önünde kaos: Ek askeri birlikler sokaklara indi
Giriş Tarihi: 27.11.2025 10:09

Beyaz Saray önünde kaos: Ek askeri birlikler sokaklara indi

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da iki Ulusal Muhafız askerinin vurulduğu saldırıyı "terör eylemi" olarak tanımladı. Güvenliğin artırılması için Pentagon'a talimat verdiğini, başkente ilave 500 Ulusal Muhafız sevk edileceğini duyuran Trump, "Bu, tüm ulusumuza ve insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bu gece tüm Amerikalıların kalbi, Batı Virginia Ulusal Muhafızları'nın bu iki üyesi ve aileleriyle birliktedir." dedi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AJANSLAR
Beyaz Saray önünde kaos: Ek askeri birlikler sokaklara indi

Trump, saldırıya ilişkin yayımladığı video mesajda, Ulusal Muhafızların hedef alınmasını "iğrenç bir saldırı" ve "nefret dolu bir eylem" olarak niteledi.

Olayı terör saldırısı olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Trump, bunun sadece askerlere değil "Bu, tüm ulusumuza ve insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bu gece tüm Amerikalıların kalbi, Batı Virginia Ulusal Muhafızları'nın bu iki üyesi ve aileleriyle birliktedir." dedi.

Beyaz Saray önünde kaos: Ek askeri birlikler sokaklara indi

BİDEN'IN GÖÇ POLİTİKALARINA SERT ELEŞTİRİ

Yakalanan şüphelinin Afganistan'dan gelen bir göçmen olduğunu açıklayan Trump, Biden yönetiminin göçmen politikalarının ABD'ye çok büyük zarar verdiğini savundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beyaz Saray önünde kaos: Ek askeri birlikler sokaklara indi

WASHİNGTON'A 500 EK ULUSAL MUHAFIZ

Bir daha bu tür bir saldırının yaşanmaması için Washington'ı daha da güvenli hale getireceklerini vurgulayan Trump, güvenliğin artırılması için Pentagon'a talimat verdiğini, başkente ilave 500 Ulusal Muhafız sevk edileceğini duyurdu.

Beyaz Saray önünde kaos: Ek askeri birlikler sokaklara indi

Trump, "Amerika terör karşısında asla boyun eğmeyecek ve teslim olmayacaktır. Aynı zamanda, askerlerimizin asil bir şekilde yerine getirdikleri görevlerden de vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Beyaz Saray önünde kaos: Ek askeri birlikler sokaklara indi

GÖRGÜ TANIKLARI KAOTİK ANLARI ANLATTI

BBC'ye konuşan bir görgü tanığı iki el silah sesi duyduğunu, ardından üç el daha geldiğini söyledi. Görgü tanığının aktardığına göre insanların panik içinde kaçıştığı, bazılarının dükkânlara sığınmaya çalıştığı ifade edildi.

Beyaz Saray önünde kaos: Ek askeri birlikler sokaklara indi

Metro istasyonuna yakın bir yerde arabasında bulunan başka bir görgü tanığı, üniformaları içindeki iki askerin sokakta yatar halde sağlık görevlileri tarafından tedavi edildiğini belirtti.

Üçüncü bir görgü tanığı ise, saldırgan olduğu sanılan şahsın da kaldırımda tedavi edildiğini vurguladı.

Beyaz Saray önünde kaos: Ek askeri birlikler sokaklara indi

İKİ ULUSAL MUHAFIZ VURULMUŞ VE ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI

Washington Polis Departmanı, dün yerel saatle 14.15 sularında Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki Ulusal Muhafızın vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, olaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, iki askerin durumunun kritik olduğunu açıklamıştı.

Beyaz Saray önünde kaos: Ek askeri birlikler sokaklara indi

Patel, şu ana dek ellerindeki bulgulara göre saldırganın tek kişi olduğunu ve bu kişinin de gözaltına alındığını aktarmıştı.

Olayı en üst düzeyde soruşturacaklarını vurgulayan Patel, "Bu önemli bir ulusal güvenlik meselesidir. Başkan Trump da konuyla ilgili bilgilendirildi ve süreci yakından takip ediyor." demişti.

Beyaz Saray önünde kaos: Ek askeri birlikler sokaklara indi

Aynı basın toplantısında konuşan Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser ise söz konusu saldırıyı "hedef gözetilerek yapılmış bir saldırı" şeklinde tanımlamış ve olayı FBI ile birlikte kapsamlı şekilde soruşturacaklarını söylemişti.

Batı Virginia Eyaleti Valisi Patrick Morrisey ise silahlı saldırıya ilişkin ilk açıklamasında, iki Ulusal Muhafız askerinin hayatını kaybettiğini açıklamış, daha sonra bu açıklamasından geri adım atarak "askerlerin durumuyla ilgili karmaşık bilgilerin geldiğini" ifade etmişti.

Beyaz Saray önünde kaos: Ek askeri birlikler sokaklara indi

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamasında, iki Ulusal Muhafız askerinin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullanmıştı. Trump, saldırganın da yaralı olduğunu ve "ağır bir bedel ödeyeceğini" belirtmişti.

Beyaz Saray önünde kaos: Ek askeri birlikler sokaklara indi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de, Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı basın açıklamasında, iki Ulusal Muhafız askerinin hedef alındığı silahlı saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafızların sayısını artıracağını ve Başkan Trump'ın talimatıyla 500 yeni askerin Washington'a sevk edileceğini açıklamıştı.