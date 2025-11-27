Giriş Tarihi: 27.11.2025 10:09
Beyaz Saray önünde kaos: Ek askeri birlikler sokaklara indi
ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da iki Ulusal Muhafız askerinin vurulduğu saldırıyı "terör eylemi" olarak tanımladı. Güvenliğin artırılması için Pentagon'a talimat verdiğini, başkente ilave 500 Ulusal Muhafız sevk edileceğini duyuran Trump, "Bu, tüm ulusumuza ve insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bu gece tüm Amerikalıların kalbi, Batı Virginia Ulusal Muhafızları'nın bu iki üyesi ve aileleriyle birliktedir." dedi.