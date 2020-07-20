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Galeri Bilim insanlarını şoke eden keşif! 100 yıl sonra bulundu
Dünya coronavirüs ile mücadele ederken Bilim insanları 100 yılı aşkın süredir araştırdıkları bir bakteri türünü tesadüfen keşfetti. Uzun süredir varlığı düşünülen ancak bulunamayan bu bakteri Manganez üzerine yapılan deneyler sırasında tesadüfen keşfedildi. Yeni keşfedilen bakterinin metal yemesi bilim insanlarını şoke etti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.07.2020
13:44
Güncelleme Tarihi: 20.07.2020
13:50
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Bakteri, California Teknoloji Enstitüsü'nde (Caltech) tebeşire benzer bir
manganez türüyle yapılan başka bir deney sırasında bulundu.
CNN'in haberine göre Dr. Jared Leadbetter, deneyden sonra
manganez bulaşmış bir kavanoza, çözülmesi için ofisindeki lavabosunda su doldurdu. Dr. Leadbetter, birkaç ay sonra kampüse döndüğünde, kavanozun koyu bir maddeyle kaplandığını gördü.
Dr. Leadbetter, basın açıklamasında "Kendi kendime 'Bu da ne?' dedim. Bunun uzun zamandır aranan mikroplardan kaynaklamış olabileceğini düşündüm. Bunu anlamak için sistematik testler yaptık" dedi.
ENERJİ KAYNAĞI OLARAK METALİ KULLANAN İLK BAKTERİ
Araştırmacılar daha sonra bu siyah maddenin oksitlenmiş
manganez olduğunu ve bunun büyük olasılıkla çeşme suyunda bulunan bakteriden kaynaklandığını keşfetti.
Dr. Leadbetter "Yer altı sularında bu canlıların akrabalarının olduğuna dair bulgular mevcut" dedi ve yaşadıkları Pasadena kentinin sularının bir kısmının yerel kayaklardan geldiğini söyledi. Araştırmanın sonuçları Salı günü Nature Journal adlı bilim dergisinde yayımlandı. Uzmanlar, bunun enerji kaynağı olarak manganezi kullanan ilk bakteri olduğuna dikkat çekiyor.
Leadbetter, "Doğadaki mikropların muhteşem yanlarından biri hücre için gerekli olan enerjilerini sıra dışı maddelerden elde edebilmeleri" diye konuştu. Yeni araştırma, bu bakterilerin, karbondioksidi biokütleye dönüştüren kemosentez için
manganez kullandığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu buluşun yer altı sularını ve manganez oksitle tıkanan su sistemlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacağını belirtiyor.
Dünyayı etkisi altına alan ve ne zaman biteceği merak edilen koronavirüsle ilgili Bill Gates'ten yine çok konuşulacak bir açıklama da geldi.