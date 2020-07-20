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eden keşif! 100 yıl sonra bulundu

Dünya coronavirüs ile mücadele ederken Bilim insanları 100 yılı aşkın süredir araştırdıkları bir bakteri türünü tesadüfen keşfetti. Uzun süredir varlığı düşünülen ancak bulunamayan bu bakteri Manganez üzerine yapılan deneyler sırasında tesadüfen keşfedildi. Yeni keşfedilen bakterinin metal yemesi bilim insanlarını şoke etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.07.2020 13:44 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 13:50
Bilim insanlarını şoke eden keşif! 100 yıl sonra bulundu

Bakteri, California Teknoloji Enstitüsü'nde (Caltech) tebeşire benzer bir türüyle yapılan başka bir deney sırasında bulundu.

Bilim insanlarını şoke eden keşif! 100 yıl sonra bulundu

CNN'in haberine göre Dr. Jared Leadbetter, deneyden sonra bulaşmış bir kavanoza, çözülmesi için ofisindeki lavabosunda su doldurdu. Dr. Leadbetter, birkaç ay sonra kampüse döndüğünde, kavanozun koyu bir maddeyle kaplandığını gördü.

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Bilim insanlarını şoke eden keşif! 100 yıl sonra bulundu

Dr. Leadbetter, basın açıklamasında "Kendi kendime 'Bu da ne?' dedim. Bunun uzun zamandır aranan mikroplardan kaynaklamış olabileceğini düşündüm. Bunu anlamak için sistematik testler yaptık" dedi.

Bilim insanlarını şoke eden keşif! 100 yıl sonra bulundu

ENERJİ KAYNAĞI OLARAK METALİ KULLANAN İLK BAKTERİ

Araştırmacılar daha sonra bu siyah maddenin oksitlenmiş olduğunu ve bunun büyük olasılıkla çeşme suyunda bulunan bakteriden kaynaklandığını keşfetti.

Bilim insanlarını şoke eden keşif! 100 yıl sonra bulundu

Dr. Leadbetter "Yer altı sularında bu canlıların akrabalarının olduğuna dair bulgular mevcut" dedi ve yaşadıkları Pasadena kentinin sularının bir kısmının yerel kayaklardan geldiğini söyledi. Araştırmanın sonuçları Salı günü Nature Journal adlı bilim dergisinde yayımlandı. Uzmanlar, bunun enerji kaynağı olarak manganezi kullanan ilk bakteri olduğuna dikkat çekiyor.

Bilim insanlarını şoke eden keşif! 100 yıl sonra bulundu

Leadbetter, "Doğadaki mikropların muhteşem yanlarından biri hücre için gerekli olan enerjilerini sıra dışı maddelerden elde edebilmeleri" diye konuştu. Yeni araştırma, bu bakterilerin, karbondioksidi biokütleye dönüştüren kemosentez için kullandığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu buluşun yer altı sularını ve manganez oksitle tıkanan su sistemlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacağını belirtiyor.

Bilim insanlarını şoke eden keşif! 100 yıl sonra bulundu

Dünyayı etkisi altına alan ve ne zaman biteceği merak edilen koronavirüsle ilgili Bill Gates'ten yine çok konuşulacak bir açıklama da geldi.

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