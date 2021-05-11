Bilim insanlarını şoke etti! Mars'ta yaşam olabilir!

Yıllardır Mars'ta yaşam var, uzaylılar var iddiaları ortaya atıldı. Komplo teorisyenleri bu konuda bölünmüş durumda. Kimileri bir zamanlar Mars'ta gelişmiş bir uygarlığın yaşadığını sonra bir sebepten dolayı yok olduğunu düşünüyor. Kimileri ise uzaylıların yer altına saklandığını söylüyor. Gezegeni terk ettiklerini iddia edenler de var.

Kızıl Gezegen'de yaşamla ilgili dudak uçuklatan iddialar konuşulrken, bilim insanları ilginç bir sonuçla karşılaştı. Araştırmacılar Mars'ta daha önce bilinmeyen bir volkanik tortu tespit etti. NASA'nın InSight iniş aracından yaklaşık 1,7 km uzaklıktaki Elysium Planitia bölgesinde bulunan tortunun gezegende on binlerce yıldır dünya dışı yaşamın olabileceğine dair kanıt sağlayabileceği belirtildi. Yani volkanik patlamalar sonucunda Mars'ta yer altı, çeşitli noktalarda yaşamı destekleyecek kadar sıcak olabilir.