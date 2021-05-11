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Giriş Tarihi: 11.05.2021 13:55 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 13:58

Bilim insanlarını şoke etti! 'ta yaşam olabilir!

'la ilgili araştırmalar son hızıyla devam ediyor. Son olarak , Mars helikopteri 'nin uçuşuna ait ses kayıtlarını paylaştı. Perseverance'tan gelecek yeni bilgiler merakla bekleniyor. Bilindiği üzere Perseverance, 'nde yaşamın izlerini araştırıyor. Ancak Mars'ta yaşam olabileceğine dair başka bir kanıt ortaya çıktı. Mars yörüngesindeki uydulardan gelen verileri kullanan araştırmacılar, 'de daha önce bilinmeyen bir volkanik tortuyu tespit etti. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? İşte konu hakkındaki tüm detaylar...

Bilim insanlarını şoke etti! Mars'ta yaşam olabilir!

Yıllardır 'ta yaşam var, uzaylılar var iddiaları ortaya atıldı. Komplo teorisyenleri bu konuda bölünmüş durumda. Kimileri bir zamanlar Mars'ta gelişmiş bir uygarlığın yaşadığını sonra bir sebepten dolayı yok olduğunu düşünüyor. Kimileri ise uzaylıların yer altına saklandığını söylüyor. Gezegeni terk ettiklerini iddia edenler de var.

'de yaşamla ilgili dudak uçuklatan iddialar konuşulrken, bilim insanları ilginç bir sonuçla karşılaştı. Araştırmacılar Mars'ta daha önce bilinmeyen bir volkanik tortu tespit etti. NASA'nın InSight iniş aracından yaklaşık 1,7 km uzaklıktaki Elysium Planitia bölgesinde bulunan tortunun gezegende on binlerce yıldır dünya dışı yaşamın olabileceğine dair kanıt sağlayabileceği belirtildi. Yani volkanik patlamalar sonucunda Mars'ta yer altı, çeşitli noktalarda yaşamı destekleyecek kadar sıcak olabilir.

Bilim insanlarını şoke etti! Mars'ta yaşam olabilir!

ABD'de yer alan Arizona Üniversitesi Ay ve Gezegen Laboratuvarı ve Gezegen Bilimi Enstitüsü'ndeki bilim insanları tarafından yapılan yeni araştırmaya göre, 'taki son volkanik aktivite 50 bin yıl önce gerçekleşti.

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Bilim insanlarını şoke etti! Mars'ta yaşam olabilir!

Daha önce Kızıl Gezegendeki volkanik faaliyetlerin 3 ile 4 milyar yıl, daha ufak jeolojik patlamaların ise 3 milyon yıl önce meydana geldiği düşünülüyordu. Şimdiye kadar, 'ın hala volkanik olarak aktif olabileceğini gösteren hiçbir kanıt yoktu.

Bilim insanlarını şoke etti! Mars'ta yaşam olabilir!

Araştırmacılar, yörüngesindeki uydulardan gelen verileri kullanarak, daha önce bilinmeyen bir volkanik birikinti keşfettiler. Çalışmanın bulguları, "Evidence for geologically recent explosive volcanism in Elysium Planitia, Mars" adlı bilimsel bir makale halinde Icarus adlı dergide yayımlandı.

Bilim insanlarını şoke etti! Mars'ta yaşam olabilir!

Çalışmanın başyazarı David Horvath, "Bu, 'ta şimdiye dek belgelenmiş en yakın tarihli volkanik birikim olabilir. Eğer Mars'ın jeolojik tarihini tek bir güne sığdırsaydık bu patlamanın gerçekleşmesi, en son saniyeye denk gelirdi" ifadelerini kullandı.

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