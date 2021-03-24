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Bir anda gökyüzünde beliren küreler dehşete düşürdü! Görenler ne diyeceğini bilemedi

UFO'larla ilgili iddialar bitmek bilmiyor. Yıllardır uzaylıların 'yı ziyaret ettiği söyleniyor. Hatta uzaylılarla iletişime geçtiğini veya kaçırıldığını söyleyen birçok insan var. UFO'lara ait olduğu söylenen videolar ve görüntüler de var. Şimdi bu iddiaların arasına yeni bir tanesi daha katıldı. 'nın kentinde çekilen bir video sosyal medyaya damga vurdu. İşte UFO'lara ait söz konusu o video ve komplo teorisyenlerinin konu hakkındaki açıklamaları...

Giriş Tarihi: 24.03.2021 11:49 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 11:53
Bir anda gökyüzünde beliren küreler dehşete düşürdü! Görenler ne diyeceğini bilemedi

UFO'larla ilgili iddialar bitmek bilmiyor. Yıllardır uzaylıların 'yı ziyaret ettiği söyleniyor. Hatta uzaylılarla iletişime geçtiğini veya kaçırıldığını söyleyen birçok insan var. UFO'lara ait olduğu söylenen videolar ve görüntüler de var. Şimdi bu iddiaların arasına yeni bir tanesi daha katıldı. 'nın kentinde çekilen bir video sosyal medyaya damga vurdu. İşte UFO'lara ait söz konusu o video ve komplo teorisyenlerinin konu hakkındaki açıklamaları...

Bir anda gökyüzünde beliren küreler dehşete düşürdü! Görenler ne diyeceğini bilemedi

UFO Sightings Daily tarafından belirtilenlere göre 20 Mart tarihinde 'nın kentinde üç UFO görüldü. Videoyu çeken kişi yaptığı açıklamada, "Eşimle birlikte 21:00'da gökyüzünde üç tane parmak ışığın olduğunu gördük. Kırmızı ve turuncu renkteki parlak küreler üçgen şeklinde havada duruyordu. Ağaçların arkasında kaybolmadan önce kuzey yönüne doğru hareket ettiler." dedi.

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Bir anda gökyüzünde beliren küreler dehşete düşürdü! Görenler ne diyeceğini bilemedi

Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring videoyu izlediğini ve uzay gemilerinin askeri bir formasyonda durduğunu belirtti.

Bir anda gökyüzünde beliren küreler dehşete düşürdü! Görenler ne diyeceğini bilemedi

Waring'e göre videoda üçgen formasyonunda duran UFO'lara başkaları da katılıyor ve sonra gözden kayboluyorlar.

Bir anda gökyüzünde beliren küreler dehşete düşürdü! Görenler ne diyeceğini bilemedi

Waring bu parlak kürelerin yani UFO'ların çapında birçok ülkede görüldüğünü de ayrıca vurguladı.

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