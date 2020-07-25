Haberler Galeri Bir anda havada belirdi! Çekilen bu kare tüyleri diken diken etti

Bir anda havada belirdi! Çekilen bu kare tüyleri diken diken etti

Dünya üzerinde geçmişten günümüze kadar açıklaması yapılamayan ilginç olaylar yaşandı. Bazı insanlar bu olayları çizerek, bazıları ise fotoğraflarını ve videolarını çekerek bu olayları diğer insanlarla paylaştı. Kendilerini hayalet avcısı olarak adlandıran bir grup insana göre bu fotoğraflar ve resimler, hayaletlerin ve doğa üstü varlıkların birer kanıtı. Hayalet avcıları gelişen teknoloji ile birlikte doğa üstü varlıklara ait kanıtların çoğaldığını da belirtiyor.