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Bir anda havada belirdi! Çekilen bu kare tüyleri diken diken etti

Dünya üzerinde geçmişten günümüze kadar açıklaması yapılamayan ilginç olaylar yaşandı. Bazı insanlar bu olayları çizerek, bazıları ise fotoğraflarını ve videolarını çekerek bu olayları diğer insanlarla paylaştı. Kendilerini hayalet avcısı olarak adlandıran bir grup insana göre bu fotoğraflar ve resimler, hayaletlerin ve doğa üstü varlıkların birer kanıtı. Hayalet avcıları gelişen teknoloji ile birlikte doğa üstü varlıklara ait kanıtların çoğaldığını da belirtiyor.

Giriş Tarihi: 25.07.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 10:15
Bir anda havada belirdi! Çekilen bu kare tüyleri diken diken etti

İşte sanal alemde paylaşılan birbirinden ilginç o fotoğraflar...

Bir anda havada belirdi! Çekilen bu kare tüyleri diken diken etti

Geceleri dışarıda bir şeyler oluyor.

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Bir anda havada belirdi! Çekilen bu kare tüyleri diken diken etti

Davetsiz misafiri gördünüz mü?

Bir anda havada belirdi! Çekilen bu kare tüyleri diken diken etti

Bir evinden altındaki sığınak.

Bir anda havada belirdi! Çekilen bu kare tüyleri diken diken etti
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Bir anda havada belirdi! Çekilen bu kare tüyleri diken diken etti

Kimine korkunç gelmese de yine de insanın tüylerini diken diken ediyor.

Bir anda havada belirdi! Çekilen bu kare tüyleri diken diken etti

Fotoğrafı çeken kişi aslında evde yalnız.

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