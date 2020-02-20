Haberler

Galeri

Bir aslanın en zor anları! Ölümü beklerken mucizeyle karşılaştı

Bir aslanın en zor anları! Ölümü beklerken mucizeyle karşılaştı

Hayvanlar dünyasının Kral'ı olarak anılan aslanın bu kadar zor bir duruma düşeceği hiç aklınzıa gelir miydi? Ölümün nefesini ensesinde hissettiği o anda bir mucizeyle karşılaştı. Vahşi doğanın en güçlü canlısı ve besin zincirinin en üstündeki etobur olarak bilinir aslanlar. Hatta kendilerine bu heybetli ve güçlü görüntüleri nedeniyle Ormanlar Kralı denir. Sırtlanların da elbette aslanlara karşı şansları çok zayıf. Ama bu kez işler terse döndü. Onlarca sırtlan bir aslanı araya aldı. Kaçacak yeri kalmayan tek başına direnirken ciddi yaralar alan aslan hiç beklenmedik bir şeyle karşılaştı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 20.02.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 12:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





