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  • Bir aslanın en zor anları! Ölümü beklerken mucizeyle karşılaştı

Bir aslanın en zor anları! beklerken mucizeyle karşılaştı

Hayvanlar dünyasının Kral'ı olarak anılan aslanın bu kadar zor bir duruma düşeceği hiç aklınzıa gelir miydi? Ölümün nefesini ensesinde hissettiği o anda bir mucizeyle karşılaştı. Vahşi doğanın en güçlü canlısı ve besin zincirinin en üstündeki etobur olarak bilinir aslanlar. Hatta kendilerine bu heybetli ve güçlü görüntüleri nedeniyle Ormanlar Kralı denir. Sırtlanların da elbette aslanlara karşı şansları çok zayıf. Ama bu kez işler terse döndü. Onlarca sırtlan bir aslanı araya aldı. Kaçacak yeri kalmayan tek başına direnirken ciddi yaralar alan aslan hiç beklenmedik bir şeyle karşılaştı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 20.02.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 12:57
Bir aslanın en zor anları! Ölümü beklerken mucizeyle karşılaştı

İşte doğanın vahşi yüzüne tekrar şahit olacağınız anlar!

Bir aslanın en zor anları! Ölümü beklerken mucizeyle karşılaştı

Daha önce karşılaşma şansınızın pek olmadığı bu görüntüler görenleri hayretler içinde bıraktı.

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Bir aslanın en zor anları! Ölümü beklerken mucizeyle karşılaştı

Hanedanlar' isimli belgeselde etrafı sırtlanlarla çevrilmiş yalnız bir aslanın mücadelesi yayınlandı..

Bir aslanın en zor anları! Ölümü beklerken mucizeyle karşılaştı

Sırtlanlardan bir türlü kaçamayan aslanın imdadına dostu yetişti.

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Bir aslanın en zor anları! Ölümü beklerken mucizeyle karşılaştı

Belgeselde Red isimli erkek aslanın etrafını bir anda 20 sırtlan sarıyor.

Bir aslanın en zor anları! Ölümü beklerken mucizeyle karşılaştı

Aslan ise her ne kadar sırtlandan güçlü olsa da bu kadar büyük bir grup karşısında kendini koruyamıyor.

Bir aslanın en zor anları! Ölümü beklerken mucizeyle karşılaştı

Aslan sırtlan grubunun ortasından çıkmaya çalışırken korkusu gözlerinden bile okunabiliyor.

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