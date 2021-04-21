Bitcoin ve Dogecoin cüzdanlarında güvenlik açığı bulundu! Popüler başka uygulamalarda da keşfedildi

Yakın zamanda siber suçluların saldırıları ve yeni dolandırıcılık yöntemleri hakkında birçok haber gündeme geldi. Milyonlarca LinkedIn ve Facebook kullanıcısının verileri ele geçirildi. ParkMobile isimli bir uygulamaya ait veriler hackerlar tarafından çalındı ve bu verilerde Hillary Clinton, Donald Trump gibi isimlerin bilgileri olduğu raporlandı. Geçtiğimiz günlerde de pembe WhatsApp ortaya çıktı.