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Haberler Galeri Bitcoin ve Dogecoin cüzdanlarında güvenlik açığı bulundu! Popüler başka uygulamalarda da keşfedildi
Giriş Tarihi: 21.04.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 11:38

ve cüzdanlarında güvenlik açığı bulundu! Popüler başka uygulamalarda da keşfedildi

Yeni paylaşılan bir güvenlik raporu cüzdanlarından tutun, ve 'ye kadar birçok uygulamanın kritik güvenlik açığına sahip olduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlar bu açıkların siber saldırganların rastgele kodlar çalıştırmasına izin verdiğini açıkladı. İşte konuyla ilgili tüm gelişmeler...

Bitcoin ve Dogecoin cüzdanlarında güvenlik açığı bulundu! Popüler başka uygulamalarda da keşfedildi

Yakın zamanda siber suçluların saldırıları ve yeni dolandırıcılık yöntemleri hakkında birçok haber gündeme geldi. Milyonlarca LinkedIn ve Facebook kullanıcısının verileri ele geçirildi. ParkMobile isimli bir uygulamaya ait veriler hackerlar tarafından çalındı ve bu verilerde Hillary Clinton, Donald Trump gibi isimlerin bilgileri olduğu raporlandı. Geçtiğimiz günlerde de pembe WhatsApp ortaya çıktı.

Bitcoin ve Dogecoin cüzdanlarında güvenlik açığı bulundu! Popüler başka uygulamalarda da keşfedildi

Şimdi yeni bir gelişme daha var. Fabian Braunlein ve Lukas Euler isimli güvenlik araştırmacıları, bazı popüler uygulamalarda kritik açıklar olduğunu keşfetti.

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Bitcoin ve Dogecoin cüzdanlarında güvenlik açığı bulundu! Popüler başka uygulamalarda da keşfedildi

Güvenlik araştırmacıları yaptığı açıklamada, bu açıkların rastgele kodların çalıştırılmasına izin verdiğini ve böylelikle bilgisayar korsanlarının, değerleri verileri ve cihazın kontrolünü ele geçirebileceğini söyledi.

Bitcoin ve Dogecoin cüzdanlarında güvenlik açığı bulundu! Popüler başka uygulamalarda da keşfedildi

PEKİ HANGİ UYGULAMALARDA AÇIKLAR BULUNDU?

Güvenlik açıkları , , LibreOffice, Nextcloud, / cüzdanları, OpenOffice, Mumble ve Wireshark gibi birçok popüler uygulamada tespit edildi.

Bitcoin ve Dogecoin cüzdanlarında güvenlik açığı bulundu! Popüler başka uygulamalarda da keşfedildi

UZMANLAR UYARDI VE HEMEN MÜDAHALE EDİLDİ

Güvenlik uzmanları bu durumu gerekli yerlere iletti ve kısa süre içinde yamalar yayınlandı. Şimdiye kadar güvenlik açığı yamalanan uygulamalar ise şu şekilde:

-Nextcloud
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- Player (Güvenlik güncellemesi yakın zamanda çıkacak)

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