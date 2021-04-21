HaberlerGaleriBitcoin ve Dogecoin cüzdanlarında güvenlik açığı bulundu! Popüler başka uygulamalarda da keşfedildi
Giriş Tarihi: 21.04.2021 11:36Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 11:38
Bitcoin ve Dogecoin cüzdanlarında güvenlik açığı bulundu! Popüler başka uygulamalarda da keşfedildi
Yeni paylaşılan bir güvenlik raporu Bitcoin cüzdanlarından tutun, Telegram ve VLC'ye kadar birçok uygulamanın kritik güvenlik açığına sahip olduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlar bu açıkların siber saldırganların rastgele kodlar çalıştırmasına izin verdiğini açıkladı. İşte konuyla ilgili tüm gelişmeler...