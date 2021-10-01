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Haberler Galeri Bölgede tansiyon yükseliyor: Kuzey Kore yenisini fırlattı
Giriş Tarihi: 01.10.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 10:57

Bölgede tansiyon yükseliyor: Kuzey Kore yenisini fırlattı

Kuzey Kore son dönemlerde üst üste yaptığı füze denemeleri ile dikkat çekiyor. Son olarak yeni geliştirilen bir uçaksavar füzesinin denemesi yapıldı. Denemenin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ülkenin en üst düzey yasama organı olan Yüksek Halk Meclisi toplantısında Pyongyang'ın silah teknolojisini son derece hızlı bir şekilde geliştirdiğini söylemesinin ardından yapılması dikkat çekti.

Bölgede tansiyon yükseliyor: Kuzey Kore yenisini fırlattı

Son haftalarda art arda gerçekleştirdiği silah testleri ile gündeme gelen Kuzey Kore, dün yeni geliştirilen bir uçaksavar füzesinin denemesini gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bölgede tansiyon yükseliyor: Kuzey Kore yenisini fırlattı

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre Kuzey Kore Savunma Bilimleri Akademisi'nden yapılan açıklamada, Pyongyang tarafından eylülde yapılan 4. füze testinin çeşitli uçaksavar füze sistemlerinin incelenmesi ve geliştirilmesinde kritik öneme sahip olduğu kaydedildi.

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Bölgede tansiyon yükseliyor: Kuzey Kore yenisini fırlattı

Testin füzenin genel savaş işlevini, fırlatma rampası, radar ve muharebe komuta aracının pratik kabiliyetini saptamayı amaçladığı belirtildi.

Bölgede tansiyon yükseliyor: Kuzey Kore yenisini fırlattı

O SÖZLERİN ARDINDAN GELDİ

Ayrıca füzenin yeni teknolojilere sahip olduğu aktarıldı. Denemenin yeri ve uçuş mesafesi gibi detayları paylaşılmazken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un çarşamba günü ülkenin en üst düzey yasama organı olan Yüksek Halk Meclisi toplantısında Pyongyang'ın silah teknolojisini son derece hızlı bir şekilde geliştirdiğini söylemesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

Bölgede tansiyon yükseliyor: Kuzey Kore yenisini fırlattı

1 AYDA DÖRT DENEME

Son gelişme ile birlikte eylül ayında gerçekleştirdiği füze denemelerinin sayısı 4'e yükselen Kuzey Kore, son olarak 28 Eylül'de Hwasong-8 tipi hipersonik bir füze test ettiğini duyurmuştu.

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