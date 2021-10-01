Giriş Tarihi: 01.10.2021 10:37Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 10:57
Bölgede tansiyon yükseliyor: Kuzey Kore yenisini fırlattı
Kuzey Kore son dönemlerde üst üste yaptığı füze denemeleri ile dikkat çekiyor. Son olarak yeni geliştirilen bir uçaksavar füzesinin denemesi yapıldı. Denemenin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ülkenin en üst düzey yasama organı olan Yüksek Halk Meclisi toplantısında Pyongyang'ın silah teknolojisini son derece hızlı bir şekilde geliştirdiğini söylemesinin ardından yapılması dikkat çekti.