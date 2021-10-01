Bölgede tansiyon yükseliyor: Kuzey Kore yenisini fırlattı

O SÖZLERİN ARDINDAN GELDİ

Ayrıca füzenin yeni teknolojilere sahip olduğu aktarıldı. Denemenin yeri ve uçuş mesafesi gibi detayları paylaşılmazken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un çarşamba günü ülkenin en üst düzey yasama organı olan Yüksek Halk Meclisi toplantısında Pyongyang'ın silah teknolojisini son derece hızlı bir şekilde geliştirdiğini söylemesinin ardından gelmesi dikkat çekti.



