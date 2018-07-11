Bosna Soykırımına ağıt... Srebrenitsa'da ne oldu?

11 Temmuz 1995 Bosna Savaşı'nın en kanlı günü. Tam 23 yıl önce bugün 8372 Boşnak yalnızca müslüman oldukları gerekçesi ile katledildi. İşte 20'nci yüzyılda Avrupa'nın göbeğinde yaşanan soykırımın öyküsü… Giriş Tarihi: 11.07.2018 15:14 Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 16:10
Binlerce mezar taşının üzerindeki tarih aynı, 11 Temmuz 1995… Burası
Srebrenitsa'daki Potoçari Mezarlığı... 11 Temmuz 1995 gününden başlayarak, 3 gün içinde, burada en az 8 bin Boşnak kurşuna dizildi; binlerce kadın ve çocuk canlarını kurtarmak için evlerini terketmek zorunda kaldı.
O gün Sırp güçleri şehre girerken hiçbir direnişle karşılaşmadı. Zira bölge, Birleşmiş Milletler tarafından "güvenli bölge" ilan edilmişti. Silahları alınmış Boşnaklar tamamen savunmasızdı.
Bosnalı Sırpların lideri General Ratko Mladiç'in Srebrenica'ya girer girmez kameralara yaptığı açıklama, aslında olacakları önceden haber vermişti: "Şu an Sırp
Srebrenitsası'ndayız... Türklerden intikam alma vakti geldi."
General Mladiç'in ifadesiyle Sırplar, Srebrenica'ya Türklerden intikam almak için gelmişti ama, hedefte Türkler değil Boşnaklar vardı. Müslüman oldukları için Boşnaklar, Sırpların gözünde Türktü. Sonuç tam bir katliam oldu.
3 GÜN İÇİNDE 8 BİN BOŞNAK KATLEDİLDİ
O dönemde Srebrenica, evlerini terketmek zorunda kalanların toplandığı bir merkezdi. Savaş öncesinde nüfusu 5 bin civarında olan Srebrenica'da o günlerde yaklaşık 20 bin kişi barınıyordu.
Sırp askerlerinin işgali üzerine binlerce kişi ikiye bölündü. Bir grup dağları aşıp Tuzla'ya gitmeyi seçti. Yaklaşık 15 bin kişiden oluşan diğer bir grup ise güvende olacaklarını düşünerek, birkaç kilometre uzaklıktaki Potoçari'ye, Birleşmiş Milletler çatısı altında görev yapan Hollanda askeri kampına gitmeye karar verdi.
Kalabalık, kampa vardığında beklenmedik bir tavırla karşılaştı. Hollanda askerleri yalnızca 5 bin kişiyi kampa alabileceklerini söyledi. Geri kalan yaklaşık 10 bin kişi adeta Sırp askerlerinin insafına terkedildi. Aslında sadece onlar değildi Sırp askerlerinin insafına terk edilenler...