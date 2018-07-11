Bosna Soykırımına ağıt... Srebrenitsa'da ne oldu?

General Mladiç'in ifadesiyle Sırplar, Srebrenica'ya Türklerden intikam almak için gelmişti ama, hedefte Türkler değil Boşnaklar vardı. Müslüman oldukları için Boşnaklar, Sırpların gözünde Türktü. Sonuç tam bir katliam oldu.