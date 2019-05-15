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Bu nasıl silah böyle! Japonlar geliştirdi... Dehşet saçıyor

Bu nasıl silah böyle! Japonlar geliştirdi... Dehşet saçıyor

Dünya ülkelerinin kendilerini savunmak ya da diğer ülkeleri caydırmak için ürettiği birbirinden ilginç ve yıkıcı silahlara her gün bir yenisi eklenirken, aynı zamanda geçmişte kullanılanları da ortaya çıkıyor. Japonlar tarafından geliştirilen ilginç bir silah ise bir süredir konuya ilgi duyan insanlar tarafından hararetli bir şekilde tartışılıyor...

Giriş Tarihi: 15.05.2019 07:01 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 10:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





