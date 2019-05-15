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Galeri Bu nasıl silah böyle! Japonlar geliştirdi... Dehşet saçıyor
Bu nasıl silah böyle! Japonlar geliştirdi... Dehşet saçıyor
Dünya ülkelerinin kendilerini savunmak ya da diğer ülkeleri caydırmak için ürettiği birbirinden ilginç ve yıkıcı silahlara her gün bir yenisi eklenirken, aynı zamanda geçmişte kullanılanları da ortaya çıkıyor. Japonlar tarafından geliştirilen ilginç bir silah ise bir süredir konuya ilgi duyan insanlar tarafından hararetli bir şekilde tartışılıyor...
Giriş Tarihi: 15.05.2019
07:01
Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
10:19
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İnsanlık tarihinde ağır yaralar bırakan silahların özellikleri şaşırtıyor. İşte Balon bombalarından ölüm ışınına kadar dünya tarihinde icat edilmiş krokunç silahlar...
Fu-Go Balon Bombaları
Naziler V2 roketlerini İngiliz Kanalı üzerinden ateşlerken, Japonlar da kendi "intikam silahlarını" üretmekteydiler. Askeri tasarımcılar, kıtalar arası füze geliştiremediklerinden dolayı, balon bombaları fikrini kullanmayı tercih ettiler.
Fu-Go Balon Bombaları
Bu fikrin çalışabilmesi için, Birleşik Devletler'e doğru jet rüzgarları üzerinden yaklaşık olarak 8.000 km boyunca ilerleyecek, yangın bombaları ile donatılmış balonlar üretildi. Bu silahların amacı, Kuzeybatı Pasifik bölgelerinin üzerinde patlayarak, büyük çaplı orman yangınları çıkartmak ve böylelikle Birleşmiş Devletler'in sahip olduğu insan gücünü bölmek idi.
Fu-Go Balon Bombaları
ABD hükümeti, bu balonlarla ilgili haberleri, düşmanı cesaretlendirmemek adına gizli tuttu ve ABD halkı ancak savaş bittikten sonra balonlardan haberdar oldular.
Sen Toku Class Mega Sub (denizaltı)
Japonya, bu devasa savaş araçlarından savaş sırasında üç tane üretti ve bu araçlar, geleneksel şekilde enerji üreten en büyük denizaltı rekorunu ellerinde tutmaktalar. Japonya'nın Pasifik Okyanusu egemenliği planını desteklemek amacını taşıyan bu denizaltılar, Panama Kanalı'na saldırmak için üretilmişlerdi.
Sen Toku Class Mega Sub (denizaltı)
Denizaltılar, üç adet Aichi M6A1 uçağı veya 800 kg'a kadar bomba taşıyabiliyordu. Uçaklar, ön kulede yer alan mancınıklarla havalanmaktaydı ve yüzeye çıktıktan sonra 45 dakika içinde harekede geçebiliyorlardı
Sen Toku Class Mega Sub (denizaltı)
Bu denizaltılarda Almanlar'dan ilham alınarak üretilen ve radar ile sonar sinyallerini emen kalın, lastik benzeri bir kaplama da bulunmaktaydı. Savaş, bu denizaltılar kullanılamadan sona erdi ve 1946'da I-400 A.B.D.'ye teslim edilerek Hawaii açıklarında batırıldı.