Çarpıcı NATO analizi: Türkiye eşsiz bir ülke! Büyük bir haksızlığa dikkat çekildi

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'nın yankıları devam ediyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girebilmesi ise Türkiye'den geçiyor. Türkiye'nin vetosu son zamanlarda dünya gündemini oldukça meşgul ederken, Global Times konuyu 'Finlandiya ve İsveç'in tekliflerini engellemek, Türkiye'nin büyük bir güç olarak benzersiz rolünü gösteriyor' başlığıyla irdeledi. Haberde konuşan uzmanlar Türkiye'ye yapılan haksızlığa ve Türkiye'nin eşsiz bir gücü olduğuna dikkat çekti.