Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Çarpıcı NATO analizi: Türkiye eşsiz bir ülke! Büyük bir haksızlığa dikkat çekildi
Giriş Tarihi: 01.06.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 10:57

Çarpıcı NATO analizi: Türkiye eşsiz bir ülke! Büyük bir haksızlığa dikkat çekildi

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'nın yankıları devam ediyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girebilmesi ise Türkiye'den geçiyor. Türkiye'nin vetosu son zamanlarda dünya gündemini oldukça meşgul ederken, Global Times konuyu 'Finlandiya ve İsveç'in tekliflerini engellemek, Türkiye'nin büyük bir güç olarak benzersiz rolünü gösteriyor' başlığıyla irdeledi. Haberde konuşan uzmanlar Türkiye'ye yapılan haksızlığa ve Türkiye'nin eşsiz bir gücü olduğuna dikkat çekti.

Çarpıcı NATO analizi: Türkiye eşsiz bir ülke! Büyük bir haksızlığa dikkat çekildi

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle İskandinav ülkeleri İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme talebi Türkiye engeline takılmış durumda. Türkiye, endişeleri giderilmediği sürece bu talebe 'evet' demeyeceğini net bir biçimde ortaya koyuyor.

Çarpıcı NATO analizi: Türkiye eşsiz bir ülke! Büyük bir haksızlığa dikkat çekildi

Türkiye'nin bu tavrı dünyas basınını ise son günlerde oldukça meşgul ediyor. Global Times da 'Finlandiya ve İsveç'in tekliflerini engellemek, Türkiye'nin büyük bir güç olarak benzersiz rolünü gösteriyor' başlığıyla yayımladığı haberinde bu durumu ele aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çarpıcı NATO analizi: Türkiye eşsiz bir ülke! Büyük bir haksızlığa dikkat çekildi

Global Times'a konuşan Pekin merkezli bir uluslararası ilişkiler uzmanı, "Batı, Türkiye'nin taleplerini karşılamamışken Türkiye'nin Batı'nın taleplerini karşılaması oldukça adaletsiz" ifadelerine yer verdi.

Çarpıcı NATO analizi: Türkiye eşsiz bir ülke! Büyük bir haksızlığa dikkat çekildi

İsmini vermek istemeyen uzman, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart ayında Brüksel'i Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerini sürdürmeye çağırdı; ancak AB askıya alma düğmesini kaldırmaya hazır görünmüyordu."

Çarpıcı NATO analizi: Türkiye eşsiz bir ülke! Büyük bir haksızlığa dikkat çekildi

Yaşananlara değinen uzman "Türkiye itilip kakılacak bir ülke değil. Rusya ve Ukrayna müzakelerine ev sahipliği yapmak, Türkiye'nin Avrupa, hatta küresel güvenlikteki benzersizliği gösteriyor. Bu yaşananlar Türkiye için büyük bir fırsat. Çünkü hem büyük bir güç olarak eşsiz statüsünü sergileyebliiyor hem de isteklerini gerçeğe dönüştürebiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA