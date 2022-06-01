Çarpıcı NATO analizi: Türkiye eşsiz bir ülke! Büyük bir haksızlığa dikkat çekildi

Yaşananlara değinen uzman "Türkiye itilip kakılacak bir ülke değil. Rusya ve Ukrayna müzakelerine ev sahipliği yapmak, Türkiye'nin Avrupa, hatta küresel güvenlikteki benzersizliği gösteriyor. Bu yaşananlar Türkiye için büyük bir fırsat. Çünkü hem büyük bir güç olarak eşsiz statüsünü sergileyebliiyor hem de isteklerini gerçeğe dönüştürebiliyor" değerlendirmesinde bulundu.