CIA'in büyük sırrı! 1949'da Türkiye'de görüntülenmişti

Nuh'un Gemisi'nin nerede olduğuna dair çok sayıda iddia bulunuyor. Bu iddialardan en çok kabul göreni geminin Ağrı Dağı'na oturması. Amerikalı araştırmacı Profesör Paul Esprante, geminin Ağrı Dağı'nda olduğuna dair çok sayıda kanıtın var olduğunu söylüyor. Ağrı Dağı iddiasını doğrulayacak yeni bir belgesel de yayınlandı. Belgesele göre 1949 yılında ABD Hava Kuvvetleri pilotu gizli Sovyet görevi kapsamında Ağrı Dağı yakınlarında uçuş gerçekleştiriyordu. O dönemde Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile fiziki olarak sınırı bulunuyordu. 4720 metrede uçuş gerçekleştiren pilot, Ağrı Dağı'nda buz tabakasının üzerinde ilginç bir cisim fark etti.