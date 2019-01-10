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'in büyük sırrı! 1949'da 'de görüntülenmişti

Giriş Tarihi: 10.01.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 10:01
CIA'in büyük sırrı! 1949'da Türkiye'de görüntülenmişti

'nin nerede olduğuna dair çok sayıda iddia bulunuyor.

CIA'in büyük sırrı! 1949'da Türkiye'de görüntülenmişti

Bu iddialardan en çok kabul göreni geminin Ağrı Dağı'na oturması.

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CIA'in büyük sırrı! 1949'da Türkiye'de görüntülenmişti

Amerikalı araştırmacı Profesör Paul Esprante, geminin Ağrı Dağı'nda olduğuna dair çok sayıda kanıtın var olduğunu söylüyor.

CIA'in büyük sırrı! 1949'da Türkiye'de görüntülenmişti

Ağrı Dağı iddiasını doğrulayacak yeni bir belgesel de yayınlandı.

CIA'in büyük sırrı! 1949'da Türkiye'de görüntülenmişti

Belgesele göre 1949 yılında ABD Hava Kuvvetleri pilotu gizli Sovyet görevi kapsamında Ağrı Dağı yakınlarında uçuş gerçekleştiriyordu.

CIA'in büyük sırrı! 1949'da Türkiye'de görüntülenmişti

O dönemde 'nin Sovyetler Birliği ile fiziki olarak sınırı bulunuyordu.

CIA'in büyük sırrı! 1949'da Türkiye'de görüntülenmişti

4720 metrede uçuş gerçekleştiren pilot, Ağrı Dağı'nda buz tabakasının üzerinde ilginç bir cisim fark etti.

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