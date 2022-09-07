Giriş Tarihi: 07.09.2022 15:59
Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
16:00
Çipli kimlik kartı ile bir ülkeye daha seyahat dönemi resmen başladı! İşte vizesiz ziyaret edebileceğiniz ülkeler
İki ülke ile çipli kimlik ile seyahat dönemi resmen başladı. Başkan Erdoğan, Balkan turunun Bosna Hersek'ten sonra gittiği ikinci durağında müjdeyi duyurdu. İki ülke ile anlaşma imzalandı. Bundan böyle toplamda 7 ülkeye Türk vatandaşları çipli kimlikle seyahat edebilecek. Öte yandan bir ülkede kapıda vize sistemini hayata geçirdi. İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler...