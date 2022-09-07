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Haberler Galeri Çipli kimlik kartı ile bir ülkeye daha seyahat dönemi resmen başladı! İşte vizesiz ziyaret edebileceğiniz ülkeler
Giriş Tarihi: 07.09.2022 15:59 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 16:00

Çipli kimlik kartı ile bir ülkeye daha seyahat dönemi resmen başladı! İşte vizesiz ziyaret edebileceğiniz ülkeler

İki ülke ile çipli kimlik ile seyahat dönemi resmen başladı. Başkan Erdoğan, Balkan turunun Bosna Hersek'ten sonra gittiği ikinci durağında müjdeyi duyurdu. İki ülke ile anlaşma imzalandı. Bundan böyle toplamda 7 ülkeye Türk vatandaşları çipli kimlikle seyahat edebilecek. Öte yandan bir ülkede kapıda vize sistemini hayata geçirdi. İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler...

Çipli kimlik kartı ile bir ülkeye daha seyahat dönemi resmen başladı! İşte vizesiz ziyaret edebileceğiniz ülkeler

Çipli kimlikle seyahatedilen ülke sayısı 7'ye çıktı. Başkan Erdoğan müjdeyi Balkan turu sırasında duyurdu. İşte Türk vatandaşlarının kimlikle seyahatedebileceği ülkeler...

Çipli kimlik kartı ile bir ülkeye daha seyahat dönemi resmen başladı! İşte vizesiz ziyaret edebileceğiniz ülkeler

ÇİPLİ KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

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Çipli kimlik kartı ile bir ülkeye daha seyahat dönemi resmen başladı! İşte vizesiz ziyaret edebileceğiniz ülkeler

GÜRCİSTAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

Çipli kimlik kartı ile bir ülkeye daha seyahat dönemi resmen başladı! İşte vizesiz ziyaret edebileceğiniz ülkeler

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

Çipli kimlik kartı ile bir ülkeye daha seyahat dönemi resmen başladı! İşte vizesiz ziyaret edebileceğiniz ülkeler

MOLDOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

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