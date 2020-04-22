Corona virüsü SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüsü yenen kadının korkunç hikayesi ! Tüyler ürperten detaylar!

Tüm dünyaya tıp uzmanlarını bile şaşkına çeviren bir hızla yayılım gösteren corona virüsü salgınıyla ilgili tüm dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Pek çok insanı etkisi altına alan ve birçoğunun ölümüne sebep olan coronavirüs pandemisinde (covid-19) virüsü yenerek sağlığına kavuşan insanların sayısı da artış gösteriyor. Koronavirüse karşı verdiği savaşı kazananlardan birisi de İngiltere de yaşayan 49 yaşındaki Elizabeth. Hiç beklemediği anda kendini korona virüsün acımasız pençeleri arasında bulan kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…