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Haberler Galeri Corona virüsü SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüsü yenen kadının korkunç hikayesi ! Tüyler ürperten detaylar!

virüsü SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüsü yenen kadının korkunç hikayesi ! Tüyler ürperten detaylar!

Tüm dünyaya tıp uzmanlarını bile şaşkına çeviren bir hızla yayılım gösteren virüsü salgınıyla ilgili tüm dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Pek çok insanı etkisi altına alan ve birçoğunun ölümüne sebep olan pandemisinde (covid-19) virüsü yenerek sağlığına kavuşan insanların sayısı da artış gösteriyor. Koronavirüse karşı verdiği savaşı kazananlardan birisi de İngiltere de yaşayan 49 yaşındaki Elizabeth. Hiç beklemediği anda kendini korona virüsün acımasız pençeleri arasında bulan kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

BBC TÜRKÇE Dünya
Giriş Tarihi: 22.04.2020 19:04 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 00:15
Corona virüsü SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüsü yenen kadının korkunç hikayesi ! Tüyler ürperten detaylar!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak akılalmaz bir hızla yayılım gösteren corona virüs enfeksiyonuna ilişkin yerli ve yabancı pek çok haber ajansına son dakika haberleri düşmeye devam ediyor. Ortaya çıktığı ilk günden bu yana pek çok insanın yaşamını kaybetmesine sebep olan koronavirüs salgınında sevindirici gelişmeler de yaşanıyor. Son olarak İngiltere'de yaşayan ve coronavirüs yakalanması sonrası virüsü yenerek sağlığına kavuşan 49 yaşındaki Elizabeth, hastalığı süresince yaşadığı o korkunç günleri detaylarıyla anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA HABERLERİ: "CANLI MIYIM ÖLÜ MÜ?"

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Corona virüsü SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüsü yenen kadının korkunç hikayesi ! Tüyler ürperten detaylar!

49 yaşındaki Elizabeth birkaç hafta önce Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Şanslı hastalardan biri olduğunun farkında olan Elizabeth, sağlık çalışanlarına minnettarlık duygusunu da aktarmak için kendi hikayesini anlatıyor.

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Corona virüsü SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüsü yenen kadının korkunç hikayesi ! Tüyler ürperten detaylar!

Bir şeyin yolunda gitmediğine dair ilk belirti Cuma günü ortaya çıkmıştı.

Corona virüsü SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüsü yenen kadının korkunç hikayesi ! Tüyler ürperten detaylar!

Gün boyu kendimi normalden daha yorgun, yatmaya giderken de pilim tükenmiş gibi hissettim. O hafta sonu zorlu geçti.

Corona virüsü SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüsü yenen kadının korkunç hikayesi ! Tüyler ürperten detaylar!

Pazartesi günü bacaklarımdaki ağrı giderek arttı. Sinir sıkışması sanıp ağrı kesici aldım. Ama sonra doktorlar, virüsün doğrudan kaslarıma saldırmış olduğunu söyledi.

Corona virüsü SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüsü yenen kadının korkunç hikayesi ! Tüyler ürperten detaylar!

Hafif bir öksürük vardı ama sürekli değildi. Bir haftadan fazla yataktan çıkamadım. Benzin istasyonundaki marketten bir şeyler satın almak için çıktığımda ise durumumun ne kadar ağır olduğunu fark ettim.

Corona virüsü SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüsü yenen kadının korkunç hikayesi ! Tüyler ürperten detaylar!

Eve döndüğümde donuyor ve titriyordum. Etrafıma sıcak su torbaları yerleştirdim, üstüme iki battaniye örttüm, ama hala ısınamıyordum.

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