Dedeağaç’ta kriz çıkaracak hamle! Yunan basınından ortalığı karıştıracak bir iddia geldi

Dedeağaç ile ilgili tartışmaların fitilini ateşleyecek şey ise Yunan gazetesi Kathimerini'nin 2020 yılında ele almış olduğu bir haber. Haberde Dedeağaç Limanı'nın genişletilmesi hakkında öneri verildiği ve Boğazlar'a alternatif olabileceğinden bahsedilmişti.