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Haberler Galeri Dedeağaç'ta kriz çıkaracak hamle! Yunan basınından ortalığı karıştıracak bir iddia geldi
Giriş Tarihi: 30.09.2022 12:49 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 12:49

Dedeağaç'ta kriz çıkaracak hamle! Yunan basınından ortalığı karıştıracak bir iddia geldi

Türkiye-Yunanistan ilişkileri iyice gerilmişken, 'Boğazlara alternatif' olarak bahsedilen Yunanistan'daki Dedeağaç Limanı'nı NATO planları kapsamında İspanya'nın da kullanacağı ileri sürüldü.

Dedeağaç’ta kriz çıkaracak hamle! Yunan basınından ortalığı karıştıracak bir iddia geldi

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ipler iyice gerilmiş durumdayken, İspanya'nın da Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'nı kullanacak NATO ülkeleri arasına katılacağı ileri sürüldü.

Dedeağaç’ta kriz çıkaracak hamle! Yunan basınından ortalığı karıştıracak bir iddia geldi

Yunan basınında yer alan haberde, Dedeağaç Limanı'nın halihazırda ABD, İngiltere ve İtalya Silahlı Kuvvetlerince askeri teçhizat sevkiyatı için kullanıldığına dikkat çekilerek, İspanya Silahlı Kuvvetlerinin de NATO planları kapsamında Rus sınırına askeri teçhizat sevkiyatı yapmak için Dedeağaç Limanı'nı kullanacağı iddia edildi.

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Dedeağaç’ta kriz çıkaracak hamle! Yunan basınından ortalığı karıştıracak bir iddia geldi

Bu nedenle İspanya Silahlı Kuvvetlerinden yetkililerin Dedeağaç'ta temaslarda bulunduğu belirtilen haberde, yetkililerin Dedeağaç Liman İşletmeleri Başkanı Kostas Hacimihail ile görüştüğü kaydedildi.

Dedeağaç’ta kriz çıkaracak hamle! Yunan basınından ortalığı karıştıracak bir iddia geldi

Hacimihail ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "NATO müttefiki ülkelerin silahlı kuvvetleri ile iş birliğimiz artıyor ve liman, uluslararası alanda önemli askeri lojistik merkezlerden biri haline geliyor." ifadesini kullandı.

Dedeağaç’ta kriz çıkaracak hamle! Yunan basınından ortalığı karıştıracak bir iddia geldi

Dedeağaç ile ilgili tartışmaların fitilini ateşleyecek şey ise Yunan gazetesi Kathimerini'nin 2020 yılında ele almış olduğu bir haber. Haberde Dedeağaç Limanı'nın genişletilmesi hakkında öneri verildiği ve Boğazlar'a alternatif olabileceğinden bahsedilmişti.

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