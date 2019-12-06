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Dev çukurun içinde yaşıyorlar! Görenler şaşkına dönüyor

Medeniyetin en büyük simgelerinden birisi olan evler, zamana ve coğrafyaya göre farklılık gösteriyor. Büyük bir çukuru gören vatandaşlar yetkililere haber verirken gerçek aslında çok farklı çıktı.

Giriş Tarihi: 06.12.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 11:00
Dev çukurun içinde yaşıyorlar! Görenler şaşkına dönüyor

'nın kasabası, bir asırdır dünyanın opal başkenti adıyla biliniyor.

Dev çukurun içinde yaşıyorlar! Görenler şaşkına dönüyor

ortalama 43°C'lik bir sıcaklığa, dayanılamayacak bir kuruluğa ve devamlı süregelen toz fırtınalarına sahipliği yapıyor.

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Dev çukurun içinde yaşıyorlar! Görenler şaşkına dönüyor

, 'nın güneyinde yer alan Adelaide şehrinin 846 km kuzeyinde ilginç bir yer. Kasabanın iki bine yakın nüfusu var.

Dev çukurun içinde yaşıyorlar! Görenler şaşkına dönüyor

'nin halkı bölgede bulunan opal madenininden kalan tünellerde bin 500 inşa edip bunları birbirine bağlamış.

Dev çukurun içinde yaşıyorlar! Görenler şaşkına dönüyor

Kasaba, dışarıdaki herhangi bir yerleşim yerinde bulunan modern ulaşılabilir imkanların hemen hemen hepsine sahip.

Dev çukurun içinde yaşıyorlar! Görenler şaşkına dönüyor

Peki bu kasaba sakinlerinin buna çözümü ne oldu?

Dev çukurun içinde yaşıyorlar! Görenler şaşkına dönüyor

Tabii ki toprak altında yaşamlarını sürdürüyorlar!

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