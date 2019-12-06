Dev çukurun içinde yaşıyorlar! Görenler şaşkına dönüyor

Medeniyetin en büyük simgelerinden birisi olan evler, zamana ve coğrafyaya göre farklılık gösteriyor. Büyük bir çukuru gören vatandaşlar yetkililere haber verirken gerçek aslında çok farklı çıktı.