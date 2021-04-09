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Giriş Tarihi: 09.04.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 09:34

Donbas krizinde sular durulmuyor! Devlet Başkanı Zelenskiy’den kritik ziyaret

ve arasında yaşanan Donbas krizinde tansiyon düşmüyor. Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri sevkiyat yaptığını açıklamasının ardından kriz derinleşmişti. Kremlin Sözcüsü 'un, Ukrayna sınırındaki Rus ordusuna ait birliklerin ne zamana kadar kalacağına ilişkin olarak buna Rusya Devlet Başkanı 'in ve askeri yönetimin karar vereceğini bildirmesinin ardından iyice yükselen tansiyan sonrası, Ukrayna cephesinden de yeni bir hamle geldi. Ukrayna Devlet Başkanı , Donbas'taki askeri hatta bir ziyaret gerçekleştirdi.

AA
Donbas krizinde sular durulmuyor! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den kritik ziyaret

ile arasında Donetsk ve Lugansk şehirlerini de içine alan geniş kömür rezervlerine sahip Donbass bölgesinde yaşanan kriz günden güne derinleşiyor.

Donbas krizinde sular durulmuyor! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den kritik ziyaret

yanlısı ayrılıkçı Novorossiya Federal Devleti ile Silahlı Kuvvetleri arasında 6 Nisan 2014'ten beri Donbass bölgesinde sürmekte olan savaşta bugüne kadar 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Donbas krizinde sular durulmuyor! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den kritik ziyaret

Yıllardır bölgede "ateşkes ihlali" olarak seyreden bu krizin ile yeni ve büyük bir savaşa yol açma ihtimali uluslararası kamuoyunun da gündeminden düşmüyor.

Donbas krizinde sular durulmuyor! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den kritik ziyaret

Her iki ülke de bu süreçte asla geri adım atmıyor ve her geçen gün bölgede tansiyon yükseliyor.

Donbas krizinde sular durulmuyor! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den kritik ziyaret

ile arasında giderek artan gerilimde Moskova ve Kremlin'den gelen açıklamalar da bu ihtimalin gerçekleşebileceği yönündeki endişeleri artırıyor.

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