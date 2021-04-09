Donbas krizinde sular durulmuyor! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den kritik ziyaret

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas krizinde tansiyon düşmüyor. Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri sevkiyat yaptığını açıklamasının ardından kriz derinleşmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un, Ukrayna sınırındaki Rus ordusuna ait birliklerin ne zamana kadar kalacağına ilişkin olarak buna Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve askeri yönetimin karar vereceğini bildirmesinin ardından iyice yükselen tansiyan sonrası, Ukrayna cephesinden de yeni bir hamle geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas'taki askeri hatta bir ziyaret gerçekleştirdi.