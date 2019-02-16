Dünya Putin'i nakavt eden kadını konuşuyor

Dünya, Putin'i nakavt eden bu kadını konuşuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi Zirvesi'nin ardından judo yaptı. Kritik zirvenin ardından Soçi'de bir spor salonuna giden Putin, burada milli judocularla buluştu. Judo'da siyah kuşak sahibi olan Putin de judo kıyafetlerini giyerek mindere çıktı. 2016'da altın madalya kazanan Beslan Mudranov ile judo yapan Putin, rakibini sarı minderde yerden yere vurdu. Ardından Mudranov, Putin'in parmağını sarmasına yardım etti. Putin tekrar mindere çıktı ve müsabakayı tamamladı. Ardından Putin Rus milli judocu Natalia Kuziutin ile karşılaştı.