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Dünya Putin'i nakavt eden kadını konuşuyor

Giriş Tarihi: 16.02.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 09:57
Dünya Putin'i nakavt eden kadını konuşuyor

Dünya, Putin'i nakavt eden bu kadını konuşuyor.

Dünya Putin'i nakavt eden kadını konuşuyor

Rusya Devlet Başkanı , Soçi Zirvesi'nin ardından judo yaptı.

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Dünya Putin'i nakavt eden kadını konuşuyor

Kritik zirvenin ardından Soçi'de bir spor salonuna giden Putin, burada milli judocularla buluştu.

Dünya Putin'i nakavt eden kadını konuşuyor

Judo'da siyah kuşak sahibi olan Putin de judo kıyafetlerini giyerek mindere çıktı.

Dünya Putin'i nakavt eden kadını konuşuyor

2016'da altın madalya kazanan Beslan Mudranov ile judo yapan Putin, rakibini sarı minderde yerden yere vurdu.

Dünya Putin'i nakavt eden kadını konuşuyor

Ardından Mudranov, Putin'in parmağını sarmasına yardım etti. Putin tekrar mindere çıktı ve müsabakayı tamamladı.

Dünya Putin'i nakavt eden kadını konuşuyor

Ardından Putin Rus milli judocu Natalia Kuziutin ile karşılaştı.

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