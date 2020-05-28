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Haberler Galeri Dünyanın en garip kabilesi! Çiğ et yiyip...
Giriş Tarihi: 28.05.2020 07:44 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 09:21

Dünyanın en garip kabilesi! Çiğ et yiyip...

Dünyanın farklı noktalarında hala bizleri şaşırtabilecek ilginç topluluklar yaşamaya devam ediyor. İşte onlardan biri de Nenetler. 21'inci yüzyıl yaşamından uzak görünen bu topluluk üyelerinin çoğu cep telefonuna ve jeneratöre sahip. Ren geyiği sürüleri besleyen Nenetler otlaklarını kaybetmek istemedikleri için bölgede yapılaşmaya karşı çıkıyor. İşte birbirinden garip detaylarla nenetlerin hayatından kareler!

Dünyanın en garip kabilesi! Çiğ et yiyip...

Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Yamal Yarımadası'nda yaşayan 'Nenet' kabilesi çiğ et ve kanla besleniyor

Dünyanın en garip kabilesi! Çiğ et yiyip...

. Kabile, ne kadar zor şartlara göğüs geriyor olsalar da doğal hayatlarını terk etmek istemiyor.

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Dünyanın en garip kabilesi! Çiğ et yiyip...

Yamal Yarımadası'nın 700 km'lik bölümü Ruslara ait.

Dünyanın en garip kabilesi! Çiğ et yiyip...

Burada 40 bin'den fazla Nenet yaşıyor.

Dünyanın en garip kabilesi! Çiğ et yiyip...

Tek amaçları hayatta kalmak.

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