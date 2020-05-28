Giriş Tarihi: 28.05.2020 07:44Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 09:21
Dünyanın en garip kabilesi! Çiğ et yiyip...
Dünyanın farklı noktalarında hala bizleri şaşırtabilecek ilginç topluluklar yaşamaya devam ediyor. İşte onlardan biri de Nenetler. 21'inci yüzyıl yaşamından uzak görünen bu topluluk üyelerinin çoğu cep telefonuna ve jeneratöre sahip. Ren geyiği sürüleri besleyen Nenetler otlaklarını kaybetmek istemedikleri için bölgede yapılaşmaya karşı çıkıyor. İşte birbirinden garip detaylarla nenetlerin hayatından kareler!