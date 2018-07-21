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Dünyanın en gizemli adası! Sırrı hala çözülemedi

Dünyanın en gizemli adası olarak kabul edilen , araştırmacıların yüzyıllardır süren çalışmalarına rağmen sırlarını saklamaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 21.07.2018 17:31 Güncelleme Tarihi: 21.07.2018 17:39
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Dünyanın en gizemli adası! Sırrı hala çözülemedi
Dünyanın en gizemli adası! Sırrı hala çözülemedi
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Dünyanın en gizemli adası! Sırrı hala çözülemedi
Dünyanın en gizemli adası! Sırrı hala çözülemedi

Ancak, kıyı şeridi dev antik heykellere kaplı adanın 10 bin yıl öncesine uzanan karanlık tarihi günümüze kadar aydınlanmamış.

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Dünyanın en gizemli adası! Sırrı hala çözülemedi
Dünyanın en gizemli adası! Sırrı hala çözülemedi

Eski çağlarda "Dünyanın merkezi" olarak adlandırılan ve antik uygarlıkların nasıl yok olduğuna dair sırlar bulunduran adanın gizemi çözümü zor görünüyor.

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Dünyanın en gizemli adası! Sırrı hala çözülemedi
Dünyanın en gizemli adası! Sırrı hala çözülemedi

Tahitli denizcilerin Rapa Nui adını verdikleri ada, kıyılarında 3 bin 600 km açıkta bulunuyor. Bu özelliğiyle dünyanın karaya en uzak noktası ünvanına sahip. 'nın gövdesini 507 metre uzunluğundaki Terevaka Yanardağı oluşturuyor.

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Dünyanın en gizemli adası! Sırrı hala çözülemedi
Dünyanın en gizemli adası! Sırrı hala çözülemedi

Doğusundaki Poike ve güneyindeki Rano Kau Yanardağlarıyla üçgen biçimini almış ada, okyanus tabanından yükselen 3 bin metre yüksekliğindeki bir yanardağdan farksız.

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Dünyanın en gizemli adası! Sırrı hala çözülemedi
Dünyanın en gizemli adası! Sırrı hala çözülemedi

Ada, 1722 tarihinde keşfedildi. Hollandalı denizci Jacob Roggeveen tarafından 5 Mayıs 1722 yılında Paskalya Bayramı günü keşfedilmiş ve o gün ilk kez bir Avrupalılar tarafından adaya ayak basılmış.

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Dünyanın en gizemli adası! Sırrı hala çözülemedi
Dünyanın en gizemli adası! Sırrı hala çözülemedi

Paskalya arifesinde keşfedildiği için adaya "" ismi verilmiş. Roggeveen adaya ilk çıkıp heykelleri görünce şaşkına dönmüş. Jacob Roggeveen ve beraberindekilerin ilk düşündüğü adada ilkel bir kabilenin çok fazla büyüklüğü olan ve ince işçilik isteyen bu taşları yapamayacağıydı.

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