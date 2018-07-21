Dünyanın en gizemli adası! Sırrı hala çözülemedi

Paskalya arifesinde keşfedildiği için adaya "Paskalya Adası" ismi verilmiş. Roggeveen adaya ilk çıkıp heykelleri görünce şaşkına dönmüş. Jacob Roggeveen ve beraberindekilerin ilk düşündüğü adada ilkel bir kabilenin çok fazla büyüklüğü olan ve ince işçilik isteyen bu taşları yapamayacağıydı.