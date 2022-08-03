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Haberler Galeri Dünyayı ayağa kaldıran gerilim! Çin mi Tayvan mı? işte dünyanın en güçlü orduları...
Giriş Tarihi: 03.08.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 11:36

Dünyayı ayağa kaldıran gerilim! Çin mi Tayvan mı? işte dünyanın en güçlü orduları...

ABD, Çin ve Tayvan gerilimi dünyayı ayağa kaldırdı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Pasifik ülkeleri turunda Tayvan ziyareti gerginliği en üst seviyeye çıkardı. Çin bu ziyaret üzerinden ABD'ye ve Tayvan'a gözdağı verirken, hava kuvvetlerini de harekete geçirdi. Peki bu üçlü gerilimde ordu gücü yönünden avantaj kimde? Dünyanın en güçlü orduları hangisi... İşte Çin-Tayvan arasında rakamlarla ordu güçleri...

Dünyayı ayağa kaldıran gerilim! Çin mi Tayvan mı? işte dünyanın en güçlü orduları...

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Pasif ziyareti, ABD, Çin ve Tayvan arasındaki gerilimi tırmandı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Pelosinin ziyaretinin ardından harekete geçti ve Tayvan adasını dört bir yandan çevreledi. Tayvan ordusu da güvenliği sağlamak için hazırda bekliyor. Peki bu gerilimde avantaj hangi orduda? Dünyanın en güçlü orduları hangileri... Çin ve Tayvan'ın karşılaştırmalı ordu güçleri...

50-Peru

Dünyayı ayağa kaldıran gerilim! Çin mi Tayvan mı? işte dünyanın en güçlü orduları...

49-Portekiz

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Dünyayı ayağa kaldıran gerilim! Çin mi Tayvan mı? işte dünyanın en güçlü orduları...

48-Malezya

Dünyayı ayağa kaldıran gerilim! Çin mi Tayvan mı? işte dünyanın en güçlü orduları...

47-Suriye

Dünyayı ayağa kaldıran gerilim! Çin mi Tayvan mı? işte dünyanın en güçlü orduları...

46-Bangladeş

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