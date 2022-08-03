Dünyayı ayağa kaldıran gerilim! Çin mi Tayvan mı? işte dünyanın en güçlü orduları...

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Pasif ziyareti, ABD, Çin ve Tayvan arasındaki gerilimi tırmandı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Pelosinin ziyaretinin ardından harekete geçti ve Tayvan adasını dört bir yandan çevreledi. Tayvan ordusu da güvenliği sağlamak için hazırda bekliyor. Peki bu gerilimde avantaj hangi orduda? Dünyanın en güçlü orduları hangileri... Çin ve Tayvan'ın karşılaştırmalı ordu güçleri...

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