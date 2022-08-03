Giriş Tarihi: 03.08.2022 11:14
Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
11:36
Dünyayı ayağa kaldıran gerilim! Çin mi Tayvan mı? işte dünyanın en güçlü orduları...
ABD, Çin ve Tayvan gerilimi dünyayı ayağa kaldırdı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Pasifik ülkeleri turunda Tayvan ziyareti gerginliği en üst seviyeye çıkardı. Çin bu ziyaret üzerinden ABD'ye ve Tayvan'a gözdağı verirken, hava kuvvetlerini de harekete geçirdi. Peki bu üçlü gerilimde ordu gücü yönünden avantaj kimde? Dünyanın en güçlü orduları hangisi... İşte Çin-Tayvan arasında rakamlarla ordu güçleri...