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Dünyayı korkutan selfie fotoğrafı! Genç kızların çektiği bu kare kan dondurdu

Dünyayı korkutan selfie fotoğrafı! Genç kızların çektiği bu kare kan dondurdu

Sosyal medyada her gün binlerce fotoğraf paylaşılıyor, bazı fotoğraflara ise akıl sır ermiyor. Üç kızın çektikleri selfie fotoğraf sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kısa süre içince binlerce kez paylaşılan bu fotoğraf hakkında tam olarak açıklama yapılamadı. Kimileri söz konusu kare üstünde herhangi bir uygulama ile oynama yapıldığını, kimileri ise gerçek olduğunu ileri sürdü. İşte üç kafadarın tüyler ürperten fotoğrafı ve sosyal medyaya damga vuran diğer ilginç kareler...

Giriş Tarihi: 26.10.2019 16:04 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 16:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





