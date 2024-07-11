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Haberler Galeri Efsane F1 pilotu Michael Schumacher'in ailesine şok tehdit: Bar koruması Yılmaz ve ortağı yakayı ele verdi
Giriş Tarihi: 11.07.2024 15:08 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 15:10

Efsane F1 pilotu Michael Schumacher'in ailesine şok tehdit: Bar koruması Yılmaz ve ortağı yakayı ele verdi

Formula 1 tarihinin efsanevi isimleri arasında yer alan ve geçirdiği kaza sonrası 10 yıldır bitkisel hayatta olan Michael Schumacher'i ve ailesini bar koruması Yılmaz T. 'elimizde fotoğraflarınız var' diyerek tehdit etti. Yakayı ele veren Yılmaz T.'nin Schumacher'e ait mahrem bilgileri ailenin korumalığını yapan Marcus F.'den temin ettiği ortaya çıktı. Yılmaz T. ve Marcus F. şantaj suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Efsane F1 pilotu Michael Schumacher’in ailesine şok tehdit: Bar koruması Yılmaz ve ortağı yakayı ele verdi

Kuzey Ren-Vestfalya'nın Wülfrath şehrinde yaşayan Marcus F., Schumacher Ailesi tarafından 4 yıl önce işe alındı. İddiaya göre; Marcus F., Ailenin yakın korumalığını yapmasının yanısıra Schumacher'ın özel fotoğrafların dijital ortama aktarılmasından sorumluydu.

Efsane F1 pilotu Michael Schumacher’in ailesine şok tehdit: Bar koruması Yılmaz ve ortağı yakayı ele verdi

Bu içerikler arasında Schumacher'in 29 Aralık 2013'te Méribel'de ( Fransa ) geçirdiği ciddi kayak kazasından sonraki yıllardaki hastane fotoğrafları da yer alıyordu.

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Efsane F1 pilotu Michael Schumacher’in ailesine şok tehdit: Bar koruması Yılmaz ve ortağı yakayı ele verdi

Fotoğraftaki: Yılmaz T.

AĞIR BORÇ İÇİNDEYDİ

İddiaya göre son dönem yoğun borç içerisine giren Markus F., Schumacher ailesine hain bir plan hazırladı. Daha önceki yıllarda tanıştığı bir barda güvenlik görevlisi olarak çalışan Yılmaz T. ile bağlantıya geçen Markus F., Schumacher'e ait özel görüntüleri arkadaşıyla paylaşarak planını anlattı.

Efsane F1 pilotu Michael Schumacher’in ailesine şok tehdit: Bar koruması Yılmaz ve ortağı yakayı ele verdi

15 MİLYON EURO İSTEDİ

Aileyle ilk temas geçtiğimiz yıl oldu. 53 yaşındaki Yılmaz T. 3 Haziran Pazartesi günü Schumacher'in İsviçre'deki ofisini arayarak elinde Schumacher'e ait fotoğraf ve belgelerin olduğunu söyledi.

Efsane F1 pilotu Michael Schumacher’in ailesine şok tehdit: Bar koruması Yılmaz ve ortağı yakayı ele verdi

Yılmaz T. Wuppertal'da anonim bir numaradan yaptığı aramada elinde iki adet hard disk bulunduğunu ve bunlardan birinde Schumacher'e ait 500'e yakın fotoğraf, diğerinde ise belgeler, videolar ve ilaç listesinin bulunduğunu belirtti.

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