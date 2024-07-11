Giriş Tarihi: 11.07.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
15:10
Efsane F1 pilotu Michael Schumacher'in ailesine şok tehdit: Bar koruması Yılmaz ve ortağı yakayı ele verdi
Formula 1 tarihinin efsanevi isimleri arasında yer alan ve geçirdiği kaza sonrası 10 yıldır bitkisel hayatta olan Michael Schumacher'i ve ailesini bar koruması Yılmaz T. 'elimizde fotoğraflarınız var' diyerek tehdit etti. Yakayı ele veren Yılmaz T.'nin Schumacher'e ait mahrem bilgileri ailenin korumalığını yapan Marcus F.'den temin ettiği ortaya çıktı. Yılmaz T. ve Marcus F. şantaj suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.