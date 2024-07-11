Efsane F1 pilotu Michael Schumacher’in ailesine şok tehdit: Bar koruması Yılmaz ve ortağı yakayı ele verdi

Fotoğraftaki: Yılmaz T.

AĞIR BORÇ İÇİNDEYDİ

İddiaya göre son dönem yoğun borç içerisine giren Markus F., Schumacher ailesine hain bir plan hazırladı. Daha önceki yıllarda tanıştığı bir barda güvenlik görevlisi olarak çalışan Yılmaz T. ile bağlantıya geçen Markus F., Schumacher'e ait özel görüntüleri arkadaşıyla paylaşarak planını anlattı.