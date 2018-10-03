Endonezya'da felaket zinciri

Endonezya'da depremin bilançosu anbean artıyor. Deprem ve tsunaminin ardından bu kez de yanardağ patladı. 15 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Endonezya üst üst gelen felaketlerin şokunu yaşıyor. Peş peşe gelen depremlerin ardından tsunami şehirleri yutmuştu. Şoke eden bir gelişme daha yaşandı. Sinabung yanardağ patladı: 15 bin kişi tahliye edildi. Patlama sonrası yanardağdan kül ve alev püskürdü. Kül ve alev 2 kilometre yükseldi. Patlamanın ardından kuzey Sumatra'daki yerleşim yerlerinden 15 bin kişi tahliye edildi. Endonezya'da bin 234 kişinin can verdiği deprem ve tsunami felaketinin uydu görüntüleri ortaya çıktı.