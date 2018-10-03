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'da felaket zinciri

Giriş Tarihi: 03.10.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 10:07
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'da felaket zinciri
Endonezya'da felaket zinciri

'da depremin bilançosu anbean artıyor. Deprem ve tsunaminin ardından bu kez de yanardağ patladı. 15 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

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'da felaket zinciri
Endonezya'da felaket zinciri

üst üst gelen felaketlerin şokunu yaşıyor.

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'da felaket zinciri
Endonezya'da felaket zinciri

Peş peşe gelen depremlerin ardından tsunami şehirleri yutmuştu.

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'da felaket zinciri
Endonezya'da felaket zinciri

Şoke eden bir gelişme daha yaşandı. Sinabung yanardağ patladı: 15 bin kişi tahliye edildi.

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'da felaket zinciri
Endonezya'da felaket zinciri

Patlama sonrası yanardağdan kül ve alev püskürdü. Kül ve alev 2 kilometre yükseldi.

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'da felaket zinciri
Endonezya'da felaket zinciri

Patlamanın ardından kuzey Sumatra'daki yerleşim yerlerinden 15 bin kişi tahliye edildi.

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'da felaket zinciri
Endonezya'da felaket zinciri

'da bin 234 kişinin can verdiği deprem ve tsunami felaketinin uydu görüntüleri ortaya çıktı.

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