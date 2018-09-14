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kasırgası etkisini göstermeye başladı

Giriş Tarihi: 14.09.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 14.09.2018 09:49
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kasırgası etkisini göstermeye başladı
Florence kasırgası etkisini göstermeye başladı

ABD'nin tetikte beklediği, cumartesi günü karaya ulaşacağı tahmin edilen kasırgasının yol açtığı şiddetli yağmur ve rüzgarlar kıyı kesimlerde hissedilmeye başlandı.

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kasırgası etkisini göstermeye başladı
Florence kasırgası etkisini göstermeye başladı

Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinin kıyı kesimlerinde kasırganın neden olduğu şiddetli rüzgar ve yağmurların hayati tehlike arz ettiği belirtildi.

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kasırgası etkisini göstermeye başladı
Florence kasırgası etkisini göstermeye başladı

Rüzgarın hızının saatte 128 kilometreye ulaşabileceği, nedeniyle okyanusta oluşan dalgaların boyunun da 4 metreye çıkabileceği uyarısında bulunuldu.

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kasırgası etkisini göstermeye başladı
Florence kasırgası etkisini göstermeye başladı

Uzmanlar, kasırganın hızının kategori 2'ye düşmüş olmasına rağmen bölgedeki etkisinin hala büyük olabileceğini tahmin ediyor.

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kasırgası etkisini göstermeye başladı
Florence kasırgası etkisini göstermeye başladı

Dükkanların ve benzin istasyonlarının büyük çoğunluğunun kapalı olduğu New Bern'de halen açık bulunan istasyon ve marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu.

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kasırgası etkisini göstermeye başladı
Florence kasırgası etkisini göstermeye başladı

Şehrin bir kısmı okyanustan gelen şiddetli dalgalar nedeniyle sular altında kalırken, şiddetli rüzgar ve sağanak da etkisini gösteriyor.

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kasırgası etkisini göstermeye başladı
Florence kasırgası etkisini göstermeye başladı

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