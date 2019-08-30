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paylaşınca yer yerinden oynadı

Instagram'da lüks otomobiller, paralar ve silahlarla çektiği pozları paylaşan uyuşturucu satıcısı, 17 yıl hapse mahkum oldu.

Giriş Tarihi: 30.08.2019 07:43 Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 07:51
Fotoğrafları paylaşınca yer yerinden oynadı

Los Angeles'ın Orange County bölgesinde yaşayan Wyatt Pasek, hayatının en büyük hatasını yaptı.

Fotoğrafları paylaşınca yer yerinden oynadı

Genç influencer, Instagram'daki 11 bin takipçisiyle lüks hayatından ilgi çeken anları durmaksızın paylaştı.

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Fotoğrafları paylaşınca yer yerinden oynadı

Kimi zaman para ile doldurduğu küvetin içine girip poz verdi, kimi zamansa lüks araçların içinde çekilmiş kareleri ya da çatı katındaki evinde elinde otomatik tüfekle çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Fotoğrafları paylaşınca yer yerinden oynadı

Peki 22 yaşındaki Wyatt Pasek, film yıldızlarınınkini aratmayan bu lüks hayatı yaşayacak miktarda parayı nasıl kazanıyordu?

Fotoğrafları paylaşınca yer yerinden oynadı

22 yaşındaki arkadaşı Duc Cao ve 23 yaşındaki Isaiah Suarez ile birlikte, gizli ve illegal bir labaratuvar kurmuştu genç adam...

Fotoğrafları paylaşınca yer yerinden oynadı

Üç arkadaş, California'nın Balboa Peninsula mahallesinde kurdukları labaratuvarda Çinli bir tedarikçiden satın aldıkları hapları işleyerek uyuşturucu imalathanesi kurmuştu.

Fotoğrafları paylaşınca yer yerinden oynadı

Görüntüsü reçeteyle satılan bir ağrı kesicilere benzeyen bu ilaçlar aslında son derece tehlikeli sentetik uyuşturuculardı. Öyle ki polis raporlarına göre bu uyuşturucu, 2016 yılında ABD'de 20 bin kişinin canına mal olmuştu.

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