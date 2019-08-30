Fotoğrafları paylaşınca yer yerinden oynadı

Görüntüsü reçeteyle satılan bir ağrı kesicilere benzeyen bu ilaçlar aslında son derece tehlikeli sentetik uyuşturuculardı. Öyle ki polis raporlarına göre bu uyuşturucu, 2016 yılında ABD'de 20 bin kişinin canına mal olmuştu.