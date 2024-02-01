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Haberler Galeri Fransa'nın başkenti Paris'te kuşatma: 'Kötü durumdayız' diyerek isyan bayrağını çektiler! Halkın yüzde 90'ı destekliyor
Giriş Tarihi: 01.02.2024 18:32 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 18:38

Fransa'nın başkenti Paris'te kuşatma: 'Kötü durumdayız' diyerek isyan bayrağını çektiler! Halkın yüzde 90'ı destekliyor

Fransa'da başlayan 'çiftçi krizi' tüm kıtaya yayıldı. Fransa, İtalya ve Belçika başta olmak üzere büyük protesto gösterileri düzenleniyor. Paris'e giden A15 otoyolunu trafiğe kapatan çiftçiler, mesleklerine yönelik eleştirilere ve tarım politikalarına karşı hayal kırıklıklarını dile getirerek Fransız hükümetinden somut adımlar beklediklerini bildirdi. Fransa'da yapılan son anketlere göre, halkın yüzde 90'ı çiftçileri destekliyor. Ülkenin en büyük çiftçi sendikası FNSEA üyesi Rodolphe Thomassin, "Çiftçiler, Avrupa ve Fransa'nın dayattığı kurallar sebebiyle zorlukla çalışıyor ve ekonomik olarak kötü bir durumdalar." ifadelerini kullandı.

AA
Fransa’nın başkenti Paris’te kuşatma: ’Kötü durumdayız’ diyerek isyan bayrağını çektiler! Halkın yüzde 90’ı destekliyor

Paris'e giden A15 otoyolunu trafiğe kapatan çiftçiler, mesleklerine yönelik eleştirilere ve tarım politikalarına karşı hayal kırıklıklarını dile getirerek Fransız hükümetinden somut adımlar beklediklerini bildirdi.

Fransa’nın başkenti Paris’te kuşatma: ’Kötü durumdayız’ diyerek isyan bayrağını çektiler! Halkın yüzde 90’ı destekliyor

Ülkenin en büyük çiftçi sendikası FNSEA üyesi çiftçiler, Ile-de-France bölgesinde otoyolları trafiğe kapatmayı sürdürüyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te kuşatma: Halkın yüzde 90'ı destekliyor

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Fransa’nın başkenti Paris’te kuşatma: ’Kötü durumdayız’ diyerek isyan bayrağını çektiler! Halkın yüzde 90’ı destekliyor

Çiftçiler, Fransa'nın tarım politikalarına, Avrupa Birliği'nin (AB) çevreci politikalarına, ücretlerinin yetersizliğine ve mesleklerinin değersizleştirilmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

"EKONOMİK OLARAK KÖTÜ DURUMDALAR"

FNSEA üyesi çiftçi Rodolphe Thomassin, "Çiftçiler, Avrupa ve Fransa'nın dayattığı kurallar sebebiyle zorlukla çalışıyor ve ekonomik olarak kötü bir durumdalar." ifadelerini kullandı.

Fransa’nın başkenti Paris’te kuşatma: ’Kötü durumdayız’ diyerek isyan bayrağını çektiler! Halkın yüzde 90’ı destekliyor

A15 otoyolu da dahil Ile-de-France bölgesine ulaşımı engellemelerinin, hükümet üzerinde baskı oluşturmaya yönelik olduğunu söyleyen Thomassin, eylemler konusunda halkın çoğunluğunun desteğini aldıklarına işaret etti.

Fransa’nın başkenti Paris’te kuşatma: ’Kötü durumdayız’ diyerek isyan bayrağını çektiler! Halkın yüzde 90’ı destekliyor

Thomassin, diğer yandan kamuoyundaki bu desteğe rağmen medyada çiftçiler için olumsuz bir imaj çizildiğini vurgulayarak, çiftçilerin itibarsızlaştırılmasına tepki gösterdi.

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