Giriş Tarihi: 17.01.2023 10:09
Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
10:11
Fransız basını terörist elebaşı Ferhat Abdi'yi konuşturdu! Abdi: 'Karşı koymamız çok zor' sözleri ile yardım dilendi
Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, bir kez daha yardım dilendi. Türkiye'nin terörle mücadele hamlelerinden korkan terörist Abdi Şahin, bu kez de Fransız basınına konuştu. Türkiye'nin olası operasyonuna 'Karşı koymalarının zor' olduğunu belirten Abdi, ABD ve Fransa'dan yardım dilendi.