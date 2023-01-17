Fransız basını terörist elebaşı Ferhat Abdi’yi konuşturdu! Abdi: ’Karşı koymamız çok zor’ sözleri ile yardım dilendi

Şahin, '' İlk hedefin Kobani olacağını düşünüyorum. Şehir bizim için güçlü bir semboldür. Aynı zamanda uluslararası koalisyonla ittifakımızın da simgesidir. Türkiye, 2017'den beri Kobani'nin batısı ve doğusundaki bölgelerinde operasyon düzenliyor" ifadlerini kullandı.