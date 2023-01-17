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Haberler Galeri Fransız basını terörist elebaşı Ferhat Abdi'yi konuşturdu! Abdi: 'Karşı koymamız çok zor' sözleri ile yardım dilendi
Giriş Tarihi: 17.01.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 10:11

Fransız basını terörist elebaşı Ferhat Abdi'yi konuşturdu! Abdi: 'Karşı koymamız çok zor' sözleri ile yardım dilendi

Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, bir kez daha yardım dilendi. Türkiye'nin terörle mücadele hamlelerinden korkan terörist Abdi Şahin, bu kez de Fransız basınına konuştu. Türkiye'nin olası operasyonuna 'Karşı koymalarının zor' olduğunu belirten Abdi, ABD ve Fransa'dan yardım dilendi.

Fransız basını terörist elebaşı Ferhat Abdi’yi konuşturdu! Abdi: ’Karşı koymamız çok zor’ sözleri ile yardım dilendi

Terör örgütü elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin'in operasyon paniği sürüyor. ABd'den yardım dilenen Abdi bu kez de Fransa'ya sığındı. Fransız basınına konuşan Ferhat Abdi Şahin, Türkiye'nin Şam ile görüşmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi ve açık destek istedi.

Fransız basını terörist elebaşı Ferhat Abdi’yi konuşturdu! Abdi: ’Karşı koymamız çok zor’ sözleri ile yardım dilendi

İçişleri Bakanlığı ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü YPG/PKK elebaşı Ferhat Şahin, Fransız Le Point gazetesi yazarı Perrier'in sorularını yanıtladı. Fransız gazetesine verdiği röportajda terörist Şahin, ABD ve Fransa'ya seslendi.

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Fransız basını terörist elebaşı Ferhat Abdi’yi konuşturdu! Abdi: ’Karşı koymamız çok zor’ sözleri ile yardım dilendi

Türkiye'nin olası Suriye operasyonundan korkan terörist Şahin, ''Halihazırda hava bombardımanlarını ve top atışlarını artırıyorlar. Karşı koymamız zor olacak bir kara operasyonu bekliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Fransız basını terörist elebaşı Ferhat Abdi’yi konuşturdu! Abdi: ’Karşı koymamız çok zor’ sözleri ile yardım dilendi

Şahin, '' İlk hedefin Kobani olacağını düşünüyorum. Şehir bizim için güçlü bir semboldür. Aynı zamanda uluslararası koalisyonla ittifakımızın da simgesidir. Türkiye, 2017'den beri Kobani'nin batısı ve doğusundaki bölgelerinde operasyon düzenliyor" ifadlerini kullandı.

Fransız basını terörist elebaşı Ferhat Abdi’yi konuşturdu! Abdi: ’Karşı koymamız çok zor’ sözleri ile yardım dilendi

Fransız gazetecinin Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullandığı, Suriye bir kez daha Türkiye'nin silahlı saldırısı tehdidi altında. Durum nedir? sorusuna yanıt veren Abdi, ''Türkiye'nin Şubat ayında taarruza geçmesini bekliyoruz. Türk ordusu Aralık ayı başında bize saldırmak niyetindeydi."

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