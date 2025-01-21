Gazze zulmünün içler açısı görüntüleri: Filistinli anne yürekleri yaktı! Oğlunun kemiklerine sarıldı

Gazze'de pazar günü Hamas ile İsrail arasında ateşkes yürürlüğe girdi. Anlaşmayla birlikte Siyonistlerin 471 gün boyunca saldırdığı Gazze rahat bir nefes almış oldu. Ancak Filistinlilerin evlerine geri dönmeye başlamasıyla birlikte bölgede yürek burkan bazı olaylar yaşandı.