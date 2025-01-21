Giriş Tarihi: 21.01.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
15:29
Gazze zulmünün içler açısı görüntüleri: Filistinli anne yürekleri yaktı! Oğlunun kemiklerine sarıldı
Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'de yaptığı soykırım türlü korkunç manzaralara sahne oldu. Pazar günü Hamas'la yapılan ateşkesin yürürlüğe girmesiyle Siyonistlerin saldırıları durmuş olsa da Gazze'den geriye kalanlar vicdanları sızlattı. Anlaşmanın uygulamaya koyulmasıyla evine dönen bir annenin, oğlunun ölü bedeninin kalıntılarına sarılması en iç parçalayıcı görüntülerden biri oldu.