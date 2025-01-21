Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Gazze zulmünün içler açısı görüntüleri: Filistinli anne yürekleri yaktı! Oğlunun kemiklerine sarıldı
Giriş Tarihi: 21.01.2025 14:15 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 15:29

Gazze zulmünün içler açısı görüntüleri: Filistinli anne yürekleri yaktı! Oğlunun kemiklerine sarıldı

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'de yaptığı soykırım türlü korkunç manzaralara sahne oldu. Pazar günü Hamas'la yapılan ateşkesin yürürlüğe girmesiyle Siyonistlerin saldırıları durmuş olsa da Gazze'den geriye kalanlar vicdanları sızlattı. Anlaşmanın uygulamaya koyulmasıyla evine dönen bir annenin, oğlunun ölü bedeninin kalıntılarına sarılması en iç parçalayıcı görüntülerden biri oldu.

AA
Gazze zulmünün içler açısı görüntüleri: Filistinli anne yürekleri yaktı! Oğlunun kemiklerine sarıldı

Gazze'de pazar günü Hamas ile İsrail arasında ateşkes yürürlüğe girdi. Anlaşmayla birlikte Siyonistlerin 471 gün boyunca saldırdığı Gazze rahat bir nefes almış oldu. Ancak Filistinlilerin evlerine geri dönmeye başlamasıyla birlikte bölgede yürek burkan bazı olaylar yaşandı.

Gazze zulmünün içler açısı görüntüleri: Filistinli anne yürekleri yaktı! Oğlunun kemiklerine sarıldı

GAZZELİ BİR ANNE OĞLUNUN KALINTILARINI BULDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre Filistinli bir anne, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden oğluna ait kemiklerin bulunduğu ana şahitlik etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gazze zulmünün içler açısı görüntüleri: Filistinli anne yürekleri yaktı! Oğlunun kemiklerine sarıldı

GÖZYAŞLARI İÇİNDE KEMİKLERE SARILDI

Gözyaşları içindeki anne, oğlu Hasan'ın kemiklerine sarılarak, şunları söyledi:

"Oğlum evden çıkıp bir daha geri gelmedi. Seni buluncaya kadar hasretim dinmedi ve gözlerime uyku girmedi. Canım çocuğum sana gelmeye yemin ettim. Seni almaya geldim oğlum."

Gazze zulmünün içler açısı görüntüleri: Filistinli anne yürekleri yaktı! Oğlunun kemiklerine sarıldı

GÖRÜNTÜLER YÜREKLERİ DAĞLADI

Tek çocuğundan geriye kalan kemik parçalarını elinden bırakmak istemeyen anne, "Senden korkmuyorum. Bu, benim tek çocuğumdu." diyerek feryat etti.

Gazze zulmünün içler açısı görüntüleri: Filistinli anne yürekleri yaktı! Oğlunun kemiklerine sarıldı

Çevresindekileri gözyaşlarına boğan olayda, yakınları da acılı anneyi sakinleştirmeye çalıştı.

SON DAKİKA