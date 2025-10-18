Gazze’de yürek burkan manzara... Mezarlıklarda boş yer kalmadı

Bu saldırının İsrail'in uzun katliam ve ihlal siciline bir yenisini eklediği belirtilen açıklamada, Filistin halkının, insani değerleri ve uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'in doğrudan hedefi olmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve ateşkese arabulucu ülkelere seslenilen açıklamada, İsrail'in ihlallerini takip etme ile İsrail'in ateşkes anlaşmasına saygı göstermesinin ve Filistinlileri hedef almayı bırakmasının sağlanması çağrısı yapıldı.