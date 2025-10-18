Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 18.10.2025 12:16 Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 12:33

Gazze'de yürek burkan manzara... Mezarlıklarda boş yer kalmadı

İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından, Katil İsrail'in saldırılarında ölen yakınlarını defnetmek isteyen Gazzeliler, boş mezar bulmakta zorlanıyor. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Cezayir Vakfı ve Türk Mezarlık'larında yeni alanlar eklendi. Evlerini yıkılan ve kalacak yer bulamayan Filistinliler, mezarlık çevresinde kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

Katil İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından, İsrail saldırılarında ölen yakınlarını defnetmek isteyen Gazzeliler, boş mezar bulmakta zorlanıyor.

Evlerini yıkılan ve kalacak yer bulamayan Filistinliler, mezarlık çevresinde kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

HAN YUNUS'TA EL-ALBANİ CAMİİ YIKIMI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasının ardından Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan El-Albani Camii'nin yıkımı havadan görüntülendi.

İki yılı aşkın süren savaş boyunca İsrail'in saldırıları nedeniyle cami kullanılamaz hale gelirken, çevrede yerinden edilen Filistinlilerin kurduğu çadır yerleşim alanları bulunuyor.

HAMAS: GAZZE'DE SİVİLLERİ HEDEF ALAN İSRAİL'İN ATEŞKESE SAYGI GÖSTERMESİ SAĞLANMALI

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'de sivil bir aracı hedef alarak 7'si çocuk, 3'ü kadın 11 Filistinliyi öldürdüğü saldırının ateşkesin ihlali olduğunu belirterek, arabulucu ülkelere ateşkes anlaşmasına saygı göstermesi için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Hamas'tan, İsrail ordusunun Gazze'de bir aracı hedef alarak 11 Filistinliyi öldürdüğü saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de evlerini kontrol etmeye çalışan Ebu Şaban ailesine ait aracı tank mermisiyle hedef alarak, "bir katliam gerçekleştirdiği" saldırıda 7'si çocuk ve 3'ü kadın 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu saldırının İsrail'in uzun katliam ve ihlal siciline bir yenisini eklediği belirtilen açıklamada, Filistin halkının, insani değerleri ve uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'in doğrudan hedefi olmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve ateşkese arabulucu ülkelere seslenilen açıklamada, İsrail'in ihlallerini takip etme ile İsrail'in ateşkes anlaşmasına saygı göstermesinin ve Filistinlileri hedef almayı bırakmasının sağlanması çağrısı yapıldı.

İsrail ordusunun savunmasız sivilleri hiçbir gerekçe olmadan hedef alma niyetinde olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Siyonist düşman, ateşkes anlaşmasında belirtilen tüm yükümlülükleri açıkça ihlal ederek halkımıza yönelik saldırılarını ve suçlarını sürdürüyor. Bu da onların saldırgan niyetini doğruluyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uluslararası toplum, insan hakları ve hukuk kuruluşlarına, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği savaş ve soykırım suçlarını durdurması için baskı yapma, İsrailli liderlerin insanlığa karşı işlenen suçlar dolayısıyla hesap vermesini sağlama çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesinde "sarı hattı" geçen sivil bir aracı hiçbir uyarı yapmadan hedef alarak 11 Filistinliyi öldürdüğünü duyurmuştu.

UNICEF: BATI ŞERİA'DA 9 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK İSRAİL GÜÇLERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki bir köyde 9 yaşındaki bir çocuğun İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

UNICEF'in, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, El Halil kenti yakınlarındaki bir köyde 9 yaşındaki bir çocuğun İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü belirtilirken, olayın ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi.

UNICEF'in açıklamasında, bu yıl Batı Şeria'da çatışma kaynaklı şiddet olaylarında 42 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Şiddet sona ermeli ve tüm çocuklar korunmalıdır." ifadesine yer verildi.

