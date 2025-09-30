Gazze’yi kim ve nasıl yönetecek? Dikkat çeken ’Mucize şehirler’ detayı! İşte cevapsız kalan 5 soru

ÖZEL EKONOMİK BÖLGE

Onuncu madde: Trump'ın ekonomik kalkınma planı kapsamında, Orta Doğu'daki bazı modern "mucize şehirleri" inşa eden uzmanların yer aldığı bir panel toplanacak. Daha önce hazırlanan uluslararası yatırım önerileri dikkate alınacak ve güvenlik-yönetişim çerçevesiyle birleştirilerek Gazze'de iş, fırsat ve umut yaratan yatırımlar yapılacak.

On birinci madde: Özel bir ekonomik bölge kurulacak, katılımcı ülkelerle tercihli tarife ve erişim oranları müzakere edilecek.