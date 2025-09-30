Giriş Tarihi: 30.09.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 11:24
Gazze’yi kim ve nasıl yönetecek? Dikkat çeken 'Mucize şehirler' detayı! İşte cevapsız kalan 5 soru
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı 20 maddelik Gazze planı, bölgenin geleceğine dair birçok yeni ayrıntı içeriyor. Plan, insani yardımdan esir takasına, "mucize şehirler" projesinden uluslararası güvenlik gücüne kadar birçok düzenlemeyi içeriyor. Ancak El Cezire'nin değerlendirmesine göre, planın bazı kritik noktaları hala belirsizliğini koruyor.