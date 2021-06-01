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Haberler Galeri Google'ın uydu görüntülerindeki gizemli sır açığa çıktı! 19 yıldır saklıyordu, sonunda açıkladı
Giriş Tarihi: 01.06.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 11:53

'ın uydu görüntülerindeki gizemli sır açığa çıktı! 19 yıldır saklıyordu, sonunda açıkladı

'ın sevilen ve popüler olan uygulamalarından biri de . Uydular tarafından çekilmiş görüntülere dayalı üç boyutlu sunan Google Earth, yıllar içinde daha da gelişti. Kullanıcılar dünyanın çeşitli yerlerini görmek ve keşfetmek için Google Earth'ten yararlanıyor. Bununla birlikte bu uygulamanın ismi şaşkına çeviren bir iddiayla gündeme geldi. Söz konusu iddiaya göre Google Earth'te gizemli cisimler keşfedildi. İşte detaylar...

Google'ın uydu görüntülerindeki gizemli sır açığa çıktı! 19 yıldır saklıyordu, sonunda açıkladı

Komplo teorisyenleri boş durmuyor ve ilginç iddiaları gündeme getirmeye devam ediyorlar. Özellikle de son dönemde NASA, uzaylı avcılarının hedefinde oldu. Şimdi ise bambaşka bir iddia gündeme geldi. İddianın sahibi ise tanıdık bir isim olan Scott C. Waring.

Google'ın uydu görüntülerindeki gizemli sır açığa çıktı! 19 yıldır saklıyordu, sonunda açıkladı

Waring geçtiğimiz günlerde 19 yıldır sakladığı sırrını açıkladı. Ünlü komplo uzmanı yaptığı açıklamada, 2002'de 'ın uydu görüntülerine bakarken, UFO'lara rastladığını belirtti.

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Google'ın uydu görüntülerindeki gizemli sır açığa çıktı! 19 yıldır saklıyordu, sonunda açıkladı

Waring, 7 farklı UFO'nun 'ın uydu görüntülerinde görüldüğünü ve her birinin tahmini olarak 60 metre çapa sahip olduğunu belirtti. Ünlü teorisyen uzay gemilerinin uçuş teknolojilerinden dolayı belirli belirsiz şekilde görüldüğünü de sözlerine ekledi.

Google'ın uydu görüntülerindeki gizemli sır açığa çıktı! 19 yıldır saklıyordu, sonunda açıkladı

Waring'in iddiası ve paylaştığı uydu görüntüleri sosyal medyada yakın buldu. Başka bir uzaylı avcısı Waring'in dediklerinin doğru olduğunu söyledi ve son günlerde UFO'larla ilgili olarak resmi makamlardan açıklamalar geldiğini, uzaylılarla ilgili sırların kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti.

Google'ın uydu görüntülerindeki gizemli sır açığa çıktı! 19 yıldır saklıyordu, sonunda açıkladı

Birçok kişi 'ın uydu görüntülerinde görülen cisimlerin UFO olmadığını ve insanların bulut, uçak, kuş veya başka nesneleri UFO'ya benzettiğini vurguladı.

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