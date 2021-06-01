Google'ın uydu görüntülerindeki gizemli sır açığa çıktı! 19 yıldır saklıyordu, sonunda açıkladı

Komplo teorisyenleri boş durmuyor ve ilginç iddiaları gündeme getirmeye devam ediyorlar. Özellikle de son dönemde NASA, uzaylı avcılarının hedefinde oldu. Şimdi ise bambaşka bir iddia gündeme geldi. İddianın sahibi ise tanıdık bir isim olan Scott C. Waring.