Giriş Tarihi: 01.06.2021 11:51Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 11:53
Google'ın uydu görüntülerindeki gizemli sır açığa çıktı! 19 yıldır saklıyordu, sonunda açıkladı
Google'ın sevilen ve popüler olan uygulamalarından biri de Google Earth. Uydular tarafından çekilmiş görüntülere dayalı üç boyutlu Dünya haritası sunan Google Earth, yıllar içinde daha da gelişti. Kullanıcılar dünyanın çeşitli yerlerini görmek ve keşfetmek için Google Earth'ten yararlanıyor. Bununla birlikte bu uygulamanın ismi şaşkına çeviren bir iddiayla gündeme geldi. Söz konusu iddiaya göre Google Earth'te gizemli cisimler keşfedildi. İşte detaylar...