Görünce çok şaşırdılar! Havaalanında unutulan bavul bir Türk'e ait çıkınca...

Bir Türk'ün bavulunda neler olur? Havalanında unutulan bavulları tek tek açtılar. İçlerinden biri de bir Türk'e aitti. İçinden çıkanlar şaşırttı! ItsYeBoi ve JustDustin kullanıcı adlarıyla YouTube'dan eğlenceli videolar paylaşan fenomenler, ilginç bir deneye imza attı. Uçakta unutulan bavulların satıldığı bir açık artırmaya katılan fenomen adamlar, bin dolarlık bütçeyle 10 tane bavul satın aldı. Bu bavulları milyonların gözleri önünde açan iki ünlü Youtuber'ın bavullarından birinin ise Türklere ait olduğu anlaşıldı. Üstelik bir Türk'e ait olduğu düşünülen o bavuldan bakın neler çıktı!