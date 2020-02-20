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  • Görünce çok şaşırdılar! Havaalanında unutulan bavul bir Türk'e ait çıkınca...

Görünce çok şaşırdılar! Havaalanında unutulan bir 'e ait çıkınca...

Bir 'ün bavulunda neler olur? Havalanında unutulan bavulları tek tek açtılar. İçlerinden biri de bir Türk'e aitti. İçinden çıkanlar şaşırttı! ItsYeBoi ve JustDustin kullanıcı adlarıyla YouTube'dan eğlenceli videolar paylaşan fenomenler, ilginç bir deneye imza attı. Uçakta unutulan bavulların satıldığı bir açık artırmaya katılan fenomen adamlar, bin dolarlık bütçeyle 10 tane satın aldı. Bu bavulları milyonların gözleri önünde açan iki ünlü Youtuber'ın bavullarından birinin ise Türklere ait olduğu anlaşıldı. Üstelik bir Türk'e ait olduğu düşünülen o bavuldan bakın neler çıktı!

Giriş Tarihi: 20.02.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 15:30
Görünce çok şaşırdılar! Havaalanında unutulan bavul bir Türk'e ait çıkınca...

Gördüklerine inanamayıp bir daha baktılar!

Görünce çok şaşırdılar! Havaalanında unutulan bavul bir Türk'e ait çıkınca...

Peki oldukça ağır gözüken bavullardan değerli eşyalar çıktı mı?

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Görünce çok şaşırdılar! Havaalanında unutulan bavul bir Türk'e ait çıkınca...

İşte Bayrağı çıkan bavulda dahil o bavullardan çıkan ilginç eşyalar!

Görünce çok şaşırdılar! Havaalanında unutulan bavul bir Türk'e ait çıkınca...
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Görünce çok şaşırdılar! Havaalanında unutulan bavul bir Türk'e ait çıkınca...
Görünce çok şaşırdılar! Havaalanında unutulan bavul bir Türk'e ait çıkınca...
Görünce çok şaşırdılar! Havaalanında unutulan bavul bir Türk'e ait çıkınca...
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