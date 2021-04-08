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Giriş Tarihi: 08.04.2021 08:46 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 09:01

Güneş'ten 8 kat daha büyük! 35 milyon ışık yılı uzaklıkta keşfedildi!

Bu aralar uzayla ilgili araştırmalarda 'nın ismini sıklıkla duyuyoruz. Bunun nedeni ise NASA'nın helikopteri 'nin ilk uçuşu için son hazırlıkları yapmasından kaynaklanıyor. Eğer herhangi bir terslik olmazsa Ingenuity, 11 Nisan'da 'de ilk uçuşunu gerçekleştirecek ve böylece tarihe geçecek. Diğer yandan , diğer gezegenler ve uzayla ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Şimdi uzayın derinliklerinde Güneş'in en az 8 katı büyüklüğünde bir keşfe imza atıldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

AA
Güneş'ten 8 kat daha büyük! 35 milyon ışık yılı uzaklıkta keşfedildi!

CTV'de yer alan habere göre, Saskatoon kentindeki PROMPT-USASK Skynet robotik teleskobu ile son bir yıldır her gece galaksiyi tarayan astrofizikçi Dr. Janzen, "Nihayet bir keşif yapmak eğlenceliydi." dedi.

Güneş'ten 8 kat daha büyük! 35 milyon ışık yılı uzaklıkta keşfedildi!

Teleskopla kaydedilen patlamanın, uzakta küçük bir ışık noktası gibi göründüğünü anlatan Janzen, bunun ikinci tip bir süpernova olduğunu ve patlayarak devasa bir yıldızın ömrünün sonunu getirdiğini söyledi.

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Güneş'ten 8 kat daha büyük! 35 milyon ışık yılı uzaklıkta keşfedildi!

Janzen, SN 2021gmj adını verdikleri 35 milyon ışık yılı uzaklıktaki süpernovanın, güneşin en az sekiz katı büyüklüğünde olduğunu ifade etti.

Güneş'ten 8 kat daha büyük! 35 milyon ışık yılı uzaklıkta keşfedildi!

Süpernovaların astrofizikçilerin yıldızları ve galaksileri daha iyi anlamalarına yardımcı olduğunu anlatan Janzen, "Ayrıca süpernovalar çok uzak mesafelerden görebileceğimiz kadar parlak oldukları için, bir bütün olarak evrenin gelişimini anlamamıza katkıda bulunan mesafe ölçümlerine yönelik önemli kaynaklardır." dedi.

Güneş'ten 8 kat daha büyük! 35 milyon ışık yılı uzaklıkta keşfedildi!

Devasa miktarda enerji yayan yıldız patlamaları olarak bilinen süpernovalar, astronomi ve astrofizikçilerin en çok araştırdıkları konuların başında geliyor.

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