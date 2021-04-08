Güneş'ten 8 kat daha büyük! 35 milyon ışık yılı uzaklıkta keşfedildi!

Bu aralar uzayla ilgili araştırmalarda NASA'nın ismini sıklıkla duyuyoruz. Bunun nedeni ise NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity'nin ilk uçuşu için son hazırlıkları yapmasından kaynaklanıyor. Eğer herhangi bir terslik olmazsa Ingenuity, 11 Nisan'da Kızıl Gezegen'de ilk uçuşunu gerçekleştirecek ve böylece tarihe geçecek. Diğer yandan Güneş sistemi, diğer gezegenler ve uzayla ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Şimdi uzayın derinliklerinde Güneş'in en az 8 katı büyüklüğünde bir keşfe imza atıldı. İşte konuyla ilgili detaylar...