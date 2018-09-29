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Hangi ülkenin kaç tane var? İşte ülkelerin savaş uçakları sayısı...

FI 2018 ülkelerin uçak sayılarını açıkladı! Havacılık endüstrisinin nabzını tutan Flight International dergisinin yayımladığı 2018 yılına ait raporuna göre ülkelerin uçak sayılarını haberimizde bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 29.09.2018 20:50 Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 20:53
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Hangi ülkenin kaç tane var? İşte ülkelerin savaş uçakları sayısı...
Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? İşte ülkelerin savaş uçakları sayısı...

Flight International dergisi 2018 raporunu yayınladı.

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Hangi ülkenin kaç tane var? İşte ülkelerin savaş uçakları sayısı...
Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? İşte ülkelerin savaş uçakları sayısı...

Havacılık endüstrisinin nabzını tutan Flight International dergisi 2018 yılına ait raporunu yayımladı

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Hangi ülkenin kaç tane var? İşte ülkelerin savaş uçakları sayısı...
Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? İşte ülkelerin savaş uçakları sayısı...

İşte alfabetik sırayla, ülke ülke muharebe uçağı sayıları (eğitim uçakları dahil edilmemiştir)

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Hangi ülkenin kaç tane var? İşte ülkelerin savaş uçakları sayısı...
Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? İşte ülkelerin savaş uçakları sayısı...

AFGANİSTAN - 12

12 x EMB-314 (A-29)

SİPARİŞİ VERİLEN : 6 x EMB-314 (A-29)

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Hangi ülkenin kaç tane var? İşte ülkelerin savaş uçakları sayısı...
Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? İşte ülkelerin savaş uçakları sayısı...

ALMANYA - 181

94 x EUROFIGHTER

87 X TORNADO IDS

SİPARİŞİ VERİLEN: 8 x EUROFIGHTER

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Hangi ülkenin kaç tane var? İşte ülkelerin savaş uçakları sayısı...
Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? İşte ülkelerin savaş uçakları sayısı...

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905

287 x A-10C

7 x AC-130J

28 x AC-130U/W

60 x B-1

20 x B-2

75 x B-52

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Hangi ülkenin kaç tane var? İşte ülkelerin savaş uçakları sayısı...
Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? İşte ülkelerin savaş uçakları sayısı...

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905

431 X F-15C/E

791 X F-16C

178 X F-22

28 X F-35A

SİPARİŞİ VERİLEN: 100 X B-21 ve 48+1589 adet F-35A

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