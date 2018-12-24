Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

Flight International dergisi Dünya Hava Kuvvetleri 2018 raporunu yayınladı. Havacılık endüstrisinin nabzını tutan Flight International dergisi 2018 yılına ait Dünya Hava Kuvvetleri raporunu yayımladı Ülkelerin her türlü askeri hava araçları envanterinin gözler önüne serildiği rapordan olarak, savaş uçağı sayılarını derledik. İşte alfabetik sırayla, ülke ülke muharebe uçağı sayıları (eğitim uçakları dahil edilmemiştir) AFGANİSTAN - 12 SAVAŞ UÇAĞI 12 x EMB-314 (A-29) SİPARİŞİ VERİLEN : 6 x EMB-314 (A-29) ALMANYA - 181 SAVAŞ UÇAĞI 94 x EUROFIGHTER 87 X TORNADO IDS SİPARİŞİ VERİLEN: 8 x EUROFIGHTER AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905 SAVAŞ UÇAĞI 287 x A-10C 7 x AC-130J 28 x AC-130U/W 60 x B-1 20 x B-2 75 x B-52 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905 SAVAŞ UÇAĞI 431 X F-15C/E 791 X F-16C 178 X F-22 28 X F-35A SİPARİŞİ VERİLEN: 100 X B-21 ve 48+1589 adet F-35A ANGOLA - 78 SAVAŞ UÇAĞI 6 x EMB 314 23 X MIG-21 22 X MIG-23 14 X SU-22 12 X SU-25 1 X SU-27/30 SİPARİŞİ VERİLEN: 12 SU-27/30