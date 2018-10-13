Haritada herhangi bir ülke gösterip adını söyleyebilir misiniz? Kendi ülkelerini bile gösteremediler...

ABD'li ünlü komedyen Jimmy Kimmel'ın programında, yolda rastlanan kişilerden dünya haritasında bir ülke göstermeleri istendi. Ancak ABD'liler, haritadaki yüzlerce ülkeden bir tanesini bile doğru gösteremedi. Amerikalıların coğrafyada kötü bir üne sahip oldukları su götürmez bir gerçek. ABD'li komedyen Jimmy Kimmel'ın programında yayınlanan bir video da bu durumu özetler nitelikte. Geçtiğimiz günlerde Jimmy Kimmel'ın programı için hazırlanan videoda, Los Angeles sokaklarında rastlanan kişilerden haritadan herhangi bir ülke göstermeleri istendi. Ayrıca gösterdikleri ülkenin adı soruldu. Ancak Amerikalılar verdiği cevaplarla coğrafyada sınıfta kaldı. Soru: Haritada herhangi bir ülke gösterip adını söyleyebilir misiniz? Cevap: Burası Güney Afrika mı? (Gösterdiği yer Güney Amerika) Soru: Peki Amerika nerede? Cevap: Büyük olan kıta derdim ancak muhtemelen yanılıyorum. Soru: Avrupa'da herhangi bir ülke gösterebilir misin? Cevap: Burası mı? Sunucunun yanıtı: Hayır Cevap: Burası mı? Sunucunun yanıtı: Hayır Sunucu: Lise ya da üniversiteye gittin mi? Cevap: Evet üzücü kısım o. Soru: Haritada herhangi bir ülke gösterip adını söyleyebilir misiniz? Cevap: Burası 'Asya ülkesi' mi? (Asya ülke değil kıta ve gösterdiği yer Rusya) İkinci cevap: Afrika (Afrika ülke değil kıta)