Musk'ın bu tweetine Harvard'lı gökbilimci Jonathan McDowell'dan tepki geldi. McDowell yaptığı açıklama Falcon Heavy'nin asında Mars yörüngesinde olmadığını açıkladı. Twitter üzerinden açıklama yapan profesör, "Aslında hayır. Aracın Güneş yörüngesinde ve bazen Mars'ın yörüngesinde değil" notunu düştü.

Well, no. It's orbiting the Sun, and occasionally passes the orbit of Mars. Not the same thing.