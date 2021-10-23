Hollywood’da korkunç ölüm: Alec Baldwin’in ateşlediği silah ile ilgili şok gerçek...

Dünya film setindeki korkunç olayı konuşuyor... Hollywood'un önemli oyunları arasında gösterilen Alec Baldwin' yeni filmi Rust'ın New Mexico'da kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü. Yaşanan korkunç kazada yönetmen Joel Souza da ağır yaralanmıştı. Olay sonrası konuşan Alec Baldwin kendi isteği ile polise gidip ifade verdikten sonra kazaya kurban giden Hutchins'in ailesi ile görüştüğünü açıklamıştı. Korkunç kazanın yankıları sürerken silahtan çıkan mermi ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı